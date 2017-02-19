Roma evinde affetmiyor!

Mücadelenin 10. dakikasıdna Edin Dzeko ve 17. dakikada Salah'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan başkent ekibi, 65. dakikada Paredes'in attığı harika golle farkı üçe çıkardı. 85. dakikada Maxi Lopes'in golüyle Torino teselli bulurken, uzatma anlarında sahneye çıkan Nainggolan maçın skorunu belirledi.

Böylece puanını 56 yapan Roma, lider Juventus ile olan 7 puanlık farkı korudu. Torino ise 35 puanda kaldı.