Roma evinde affetmiyor!
Serie A'da lider Juventus'un en yakın takipçisi Roma, Torino'yu 4-1 mağlup ederek ligde evinde oynadığı 12. maçı da kazandı.
Mücadelenin 10. dakikasıdna Edin Dzeko ve 17. dakikada Salah'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan başkent ekibi, 65. dakikada Paredes'in attığı harika golle farkı üçe çıkardı. 85. dakikada Maxi Lopes'in golüyle Torino teselli bulurken, uzatma anlarında sahneye çıkan Nainggolan maçın skorunu belirledi.
Böylece puanını 56 yapan Roma, lider Juventus ile olan 7 puanlık farkı korudu. Torino ise 35 puanda kaldı.
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:34
- ''Çok çalışıyorum ama...''
Toplam 8
Yorum
BENCE BATTI BALIK YAN GOİNG
- Kartal koptu gidiyor
Toplam 5
Yorum
GS SONRA BAŞAK GS Yİ YENELİM BAŞAĞI DA YENELİM SONRASI ALLAH KERİM. HAYDİ SALDIR KARTALIM. VUR PENÇENİ ŞAMPİYONLUĞA...
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 36
Yorum
fener taraftarı UYANDI .BEYLER ÖNCE AZİZ, SONRA ADVO, KADROYU FENER TARAFTARI BELİRLESİN BENCE.
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