 Roma hata yapmadı – Fotomaç – 12 Şubat 2017 Roma hata yapmadı" /> Roma hata yapmadı" />
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    12 Şubat 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    hata yapmadı

    Roma hata yapmadı

    'da oynanan günün ilk maçında , 'yi deplasmanda 2-0'la geçti.

    Karşılaşmaya baskılı bir oyunla başlayan , üst üstte ataklarla kalesinde gol aradı. Konuk ekip 17. dakikada Edin Dzeko ile penaltı atışından yararlanamadı. Bosnalı yıldızın vurşunda top kale direğinin yanından auta çıktı. Roma aradığı golü 40. dakikada Nainggolan ile buldu. Belçikalı oyuncu ceza sahası sağ çaprazından sert bir vuruşla Roma'yı 1-0 öne geçirdi. Sarı kırmızılıları rahatlatan gol 77. dakikada Edin Dzeko'dan geldi.

    Kalan bölümde başka gol olmayınca Roma, Crotone'yi 2-0 mağlup ederek zirve yarışında 24. haftayı kayıpsız kapattı.

    Roma, bu sonuçla puanını 53'e çıkartarak ikinci sıraya yükseldi ve lider Juventus'u takibe devam etti. Crotone ise 13 puanda kaldı.

    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:05
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