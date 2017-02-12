 İnter yara sardı – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    İnter yara sardı

    İnter yara sardı

    'daki galibiyet serisi Juventus maçında sona eren , karşısında 2-0 kazandı ve yara sardı.

    karşısında 14. dakikada Eder'in golüyle öne geçen lacivert-siyahlılar, 55. dakikada Candreva ile bir gol daha bularak farkı ikiye çıkardı.

    Karşılaşmayı da 2-0 kazanan , 45 puana yükseldi ve Napoli'nin 6 puan gerisinde 4. sıraya yerleşti.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:02
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