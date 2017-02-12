İnter yara sardı
Serie A'daki galibiyet serisi Juventus maçında sona eren Inter, Empoli karşısında 2-0 kazandı ve yara sardı.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Şampiyon olamayız
Toplam 65
Yorum
ua bakıyorumda bu advocaat türkçeyi hemen öğrenmiş hızlıca ağlama derslerine geçmiş bu gidişle ağlamanın ustası olan başkanını sollayacak
- 9 kişilik Antalyaspor yenilmedi!
Toplam 3
Yorum
uğur RIZA HOCA NIN BJK NİN BAŞINDAYKEN DE 10 KİŞİYLE VE 9 KİŞİYLE MAÇ KAZANMIŞLIĞI VAR
- Beşiktaşlı hocalar taş koydu!
Toplam 5
Yorum
alooo 4 yıldır vdemirel taş koydu şampiyonluğa..yılda 8.8 milyon ueuro alıyor bu kaleci.
İnter yara sardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.