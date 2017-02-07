 Conte’ye inanılmaz teklif – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    Conte’ye inanılmaz teklif

    Conte’ye inanılmaz teklif
    Premier Lig'de Tottenham'ın 9 puan önünde şampiyonluğa koşan Chelsea'de başarının mimarı Teknik Direktör için ülkesinden flaş bir iddia geldi. İtalyan basını, İnter'in Çinli sahiplerinin gelecek sezon Conte'yi getirmek için astronomik bir teklif yapacağını öne sürdü. Çinliler'in yıllık 15 milyon euro'dan 4 senelik kontratla 400 milyon euro'luk transfer bütçesi önermeye hazırlandığı kaydedildi.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
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