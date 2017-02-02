 Juventus, Lichtsteiner'in sözleşmesini uzattı – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    Juventus, Lichtsteiner'in sözleşmesini uzattı

    Juventus, Lichtsteiner'in sözleşmesini uzattı

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, İsviçreli futbolcu Stephan Lichtsteiner'in sözleşmesini 30 Haziran 2018'e kadar uzattı.

    Juventus Kulübünden yapılan açıklamada, 5,5 yıldır kadroda bulunan 33 yaşındaki Lichtsteiner'in sezon sonu bitecek sözleşmesinin bir yıl uzatıldığı bildirildi.

    İsviçreli sağ kanat oyuncusu, 2011'de imza attığı Juventus'ta 162 resmi maçta 13 gol kaydetti.

    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:51
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