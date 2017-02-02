Juventus, Lichtsteiner'in sözleşmesini uzattı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, İsviçreli futbolcu Stephan Lichtsteiner'in sözleşmesini 30 Haziran 2018'e kadar uzattı.
Juventus Kulübünden yapılan açıklamada, 5,5 yıldır kadroda bulunan 33 yaşındaki Lichtsteiner'in sezon sonu bitecek sözleşmesinin bir yıl uzatıldığı bildirildi.
İsviçreli sağ kanat oyuncusu, 2011'de imza attığı Juventus'ta 162 resmi maçta 13 gol kaydetti.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:51
- İlk aday Roberto Carlos!
Toplam 36
Yorum
fb li şeref rıdvan dilmen sen artık fbli değilsin buna emin olduk seni kim kışkırtıyor belli
- "Üçüncü yıldızı bu sezon takacağız"
Toplam 36
Yorum
aa tff başkanının değişmesini dilemeden önce sen bu kafa yapını değiştir.
- Riekerink’i aldı bir telaş
Toplam 3
Yorum
hagi10 tolga ve de jongdan sadece biri olmalı. selçuk ve josueden de biri oynamlı.
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