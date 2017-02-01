Bonaventura sezonu kapattı
Serie A ekiplerinden Milan'ın orta saha oyuncusu Giacomo Bonaventura, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 4 ay uzak kalacak.
Kulübün internet sitesindeki açıklamada, ligde hafta sonu Udinese ile yaptıkları maçta sol bacağından sakatlanan Bonaventura'nın ameliyat edildiği ve sahalardan en az 4 ay uzak kalacağı belirtildi.
Bu sezon Milan formasıyla çıktığı 22 maçta 5 gol atan İtalyan mi·lli· futbolcu Bonaventura, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
Aynı maçta ayak bileğinden sakatlanan defans oyuncusu Mattia De Sciglio'nun sahalardan 3-4 hafta uzak kalması bekleniyor.
Milan, 22 haftası tamamlanan ligde bir maç eksiğiyle 37 puanla 7. sırada yer alıyor.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:34
- Stat dolmuyor, salon kapalı gişe
Toplam 19
Yorum
gerçek fb li tff yi,rıdvanı,erman toroglunu,fikret ormanı,rasim ozan kütahyalıyı cska maçına bekliyoruz cska yı desteklemeleri için
- Derbide iki yıldız oynayamayacak
Toplam 18
Yorum
ruhsuz fener bu gidişat gerçekten iyi deyil ne olacak fenerin hali her sene hüzünmü yaşıcaz
- Derbide iki yıldız oynayamayacak
Toplam 18
Yorum
fanatik taraftar ne olacak fenerin hali takımda ruh kalmamış aziz başkan bırakmalı ve teknik direktör Advocat gitmeli yoksa fb düzelemez
Bonaventura sezonu kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.