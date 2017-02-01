 Bonaventura sezonu kapattı – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    Bonaventura sezonu kapattı

    Bonaventura sezonu kapattı

    ekiplerinden 'ın orta saha oyuncusu , sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 4 ay uzak kalacak.

    Kulübün internet sitesindeki açıklamada, ligde hafta sonu Udinese ile yaptıkları maçta sol bacağından sakatlanan Bonaventura'nın ameliyat edildiği ve sahalardan en az 4 ay uzak kalacağı belirtildi.

    Bu sezon formasıyla çıktığı 22 maçta 5 gol atan İtalyan mi·lli· futbolcu Bonaventura, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

    Aynı maçta ayak bileğinden sakatlanan defans oyuncusu Mattia De Sciglio'nun sahalardan 3-4 hafta uzak kalması bekleniyor.

    Milan, 22 haftası tamamlanan ligde bir maç eksiğiyle 37 puanla 7. sırada yer alıyor.

    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:34
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