Juventus koltuğu sağlama aldı
Seria A'nın 22. hafta mücadelesinde Juventus, deplasmanda Sassuolo'yu 2-0 mağlup etti.
Mapei'deki karşılaşmada Juventus yıldızlarıyla güldü. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Gonzalo Higuain ve 25. dakikada Sami Khedira attı.
Bir maçı eksik Juventus bu sonuçla puanını 51'e çıkartarak ikinci sıradaki Roma'nın maçını kaybetmesiyle puan farkını artıdı. 24 puanda kalan Sassuolo ise 15. sıraya geriledi.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:58
- Suk, Belenenses’e yolcusu
Toplam 2
Yorum
Manuel Bu sene iki santroofor yeter yanlarina 3. yedek olarak altyapidan birini koyarsiniz olur biter
- Sow tamam, Aboubakar devam!
Toplam 10
Yorum
eraycan burada fb maçına kadar puan farkı açılırsa dedim beğenmeyenler oldu yorumu önce gs başakşehiri yakalyın sonra bjkyi düşününkayseri 3ler böyl
- Derbi öncesi F.Bahçe'de korkutan sakatlık
Toplam 1
Yorum
reyanfb Beceriksizler...
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