 Juventus koltuğu sağlama aldı – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    koltuğu sağlama aldı

    Juventus koltuğu sağlama aldı

    'nın 22. hafta mücadelesinde , deplasmanda 'yu 2-0 mağlup etti.

    Mapei'deki karşılaşmada yıldızlarıyla güldü. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Gonzalo Higuain ve 25. dakikada Sami Khedira attı.

    Bir maçı eksik Juventus bu sonuçla puanını 51'e çıkartarak ikinci sıradaki Roma'nın maçını kaybetmesiyle puan farkını artıdı. 24 puanda kalan ise 15. sıraya geriledi.

    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:58
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