Juventus koltuğu sağlama aldı

Mapei'deki karşılaşmada Juventus yıldızlarıyla güldü. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Gonzalo Higuain ve 25. dakikada Sami Khedira attı.

Bir maçı eksik Juventus bu sonuçla puanını 51'e çıkartarak ikinci sıradaki Roma'nın maçını kaybetmesiyle puan farkını artıdı. 24 puanda kalan Sassuolo ise 15. sıraya geriledi.