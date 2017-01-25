 Juventus yarı finalde – Fotomaç – 25 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    yarı finalde

    Juventus yarı finalde

    Futbolda, İtalya Kupası çeyrek final karşılaşmasında , konuk ettiği 'ı 2-1 yenerek, yarı finale yükseldi.

    Kupada geçen yılın finalisti olan iki takımın Stadı'ndaki karşılaşmasını, hakem Massimiliano Irrati yönetti.

    Maça hızlı başlayan ve kontrolü elinde tutan taraf, ev sahibi takım oldu. Juventus, 10. dakikada Arjantinli golcüsü Paulo Dybala ile 1-0 öne geçti.

    Müsabakanın 21. dakikasında Juventus'un kazandığı serbest vuruşta, Bosna Hersekli oyuncu Miralem Pjanic, farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı, siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

    İkinci yarının başında , Kolombiyalı golcüsü Carlos Bacca'nın ayağından bulduğu golle farkı 1'e indirdi: 2-1.

    Bu golden 1 dakika sonra Milanlı Manuel Locatelli, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve konuk ekip, sahada 10 kişi kaldı.

    Kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştiremedi ve maç Juventus'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

    İtalya Kupası'nı son 2 sezondur kazanan Juventus'un, yarı finaldeki rakibi ise Fiorentina'yı 1-0'lık skorla eleyen Napoli oldu.

    Kupanın çeyrek finalinde Inter-Lazio ve Roma-Cesena maçları, gelecek hafta oynanacak.

    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Juventus yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.