Gerard Deulofeu Milan'da

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Barcelona altyapısından yetişen 22 yaşındaki kanat oyuncusu ile 30 Haziran 2017 tarihine kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Deulofeu, bu sezon Everton forması ile tüm kulvarlarda 13 maçta görev yaptı.