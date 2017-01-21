Serie A takımlarından Milan, İngiliz temsilcisi Everton'dan Gerard Deulofeu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Barcelona altyapısından yetişen 22 yaşındaki kanat oyuncusu ile 30 Haziran 2017 tarihine kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Deulofeu, bu sezon Everton forması ile tüm kulvarlarda 13 maçta görev yaptı.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:35
- Bu gurur Hami ve Abdullah’ın
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Yorum
ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
Gerard Deulofeu Milan'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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