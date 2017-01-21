 Gerard Deulofeu Milan'da – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Gerard Deulofeu Milan'da

    Serie A takımlarından , İngiliz temsilcisi 'dan 'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

    Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Barcelona altyapısından yetişen 22 yaşındaki kanat oyuncusu ile 30 Haziran 2017 tarihine kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Deulofeu, bu sezon forması ile tüm kulvarlarda 13 maçta görev yaptı.

    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:35
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