 Juventus sosyal medyadan tanıttı – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Juventus sosyal medyadan tanıttı

    Juventus sosyal medyadan tanıttı

    İtalya'nın köklü kulüplerinden Juventus yeni logosunu sosyal medyadan tanıttı.

    Resmi twitter hesabından eski videoların yer aldığı bir video hazırlayan kulüp, videonun sonunda yeni logoyu taraftarların beğenisine sundu.

    Siyah beyazlı ekibin yeni logosu sadeliği nedeniyle pek çok taraftardan geçer not aldı.

    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:52
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