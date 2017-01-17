Juventus sosyal medyadan tanıttı
İtalya'nın köklü kulüplerinden Juventus yeni logosunu sosyal medyadan tanıttı.
Resmi twitter hesabından eski videoların yer aldığı bir video hazırlayan kulüp, videonun sonunda yeni logoyu taraftarların beğenisine sundu.
Siyah beyazlı ekibin yeni logosu sadeliği nedeniyle pek çok taraftardan geçer not aldı.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 12:52
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 45
Yorum
sabri arkadas penaltiyi versinler.durum 3-0,4-0 iken uyduruk penaltilari calip,fener kollaniyor algisi yaratmasinlar.Bize calsinlar demiyoruz,
- Ekici'ye rest!
Toplam 21
Yorum
vedaku Ekici'nin Olcay transferinde ki madde yüzünden FIFA'ya başvurması gerekir. EFENDİ olmayan BJK yöneticilerinin gerçek yüzü ortaya çıkmıştır.
- Stoper Kasımpaşa'dan!
Toplam 11
Yorum
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