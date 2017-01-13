 Juventus'tan savunmaya takviye – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    'tan savunmaya takviye

    Juventus'tan savunmaya takviye

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi , Atalanta'dan savunma oyuncusu Mattia Caldara'yı transfer etti.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Caldara'nın 15 milyon bonservis bedeli karşılığında transfer edildiği bildirildi. Siyah-beyazlıların, kontrattaki gerekli kriterlerin yerine getirilmesi halinde Atalanta'ya 6 milyon avro daha ödeyeceği aktarıldı.

    Savunmanın ortasında görev yapan Caldara ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi. Caldara'nın 2018'e kadar kiralık olarak Atalanta forması giymeye devam edeceği belirtildi.

    Atalanta'nın altyapısından yetişen İtalyan futbolcu, bu sezon takımıyla çıktığı 12 maçta 3 gol kaydetti.

    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:06
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