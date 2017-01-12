Juventus'tan savunmaya takviye
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, Atalanta'dan savunma oyuncusu Mattia Caldara'yı transfer etti.
Juventus Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Caldara'nın 15 milyon bonservis bedeli karşılığında transfer edildiği bildirildi. Siyah-beyazlıların, kontrattaki gerekli kriterlerin yerine getirilmesi halinde Atalanta'ya 6 milyon avro daha ödeyeceği aktarıldı.
Savunmanın ortasında görev yapan Caldara ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi. Caldara'nın 2018'e kadar kiralık olarak Atalanta forması giymeye devam edeceği belirtildi.
Atalanta'nın altyapısından yetişen İtalyan futbolcu, bu sezon takımıyla çıktığı 12 maçta 3 gol kaydetti.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:21
- MHK'dan F.Bahçe'ye yanıt
Toplam 4
Yorum
EMİN KIVIRMA İLE BİR YERE VARILMAZ.NET OLABİLİYORMUSUN,OLAMAZSIN,CEVABIN BİLE MANİDAR.NEYMİŞ SEZON SONU EŞİTLİK SAĞLANIRMIŞ.NEREDEN BİLİYORSUN.DEMEK Kİ AYARLAMA YAPACAKSIN.BEN ÖYLE ANLIYORUM.İNSANLARI LAYIK OLMADIĞI YERLERE GETİRMEYECEKSİN.NE YAZIK Kİ SENİ GETİREN DE YANLIŞ YERDE.
- Olcay Şahan sözleşme imzaladı
Toplam 14
Yorum
Teşekürler Olcay Beşiktaşa çok emek verdin çok sevildin inanıyorum Trabzondada çok sevileceksin iyiki varsın
- F.Bahçe'nin kupası çalındı!
Toplam 71
Yorum
FATİH SULTAN TEKKE ''O KUPA ZATEN ÇALINTI'' O kadar dağılın
Juventus'tan savunmaya takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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