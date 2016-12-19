Juventus, Bonucci ile nikah tazeledi
Serie A ekiplerinden Juventus, savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'nin sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.
Juventus Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Bonucci'nin sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.
İtalyan futbolcu Bonucci, 2010 yılından bu yana forma giydiği Juventus'ta 291 maçta 19 gole imza attı.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:42
- Serdar Aziz sezonu kapattı!
Toplam 14
Yorum
1905 tesla iki tane sağlam stoper alın arkadaşşşşş
- Diarra’dan müjde var
Toplam 4
Yorum
1905 tesla bırakın böle işleri iki tane sağlam stoper alın yavvv
- Var mısın yok musun?
Toplam 10
Yorum
ali ayak oyunları federasyonile bjk arasında dönüyor gelip birde burada laf salatası yapmayın
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