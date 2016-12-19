 Juventus, Bonucci ile nikah tazeledi – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    , Bonucci ile nikah tazeledi

    Juventus, Bonucci ile nikah tazeledi

    ekiplerinden , savunma oyuncusu 'nin sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.

    Juventus Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Bonucci'nin sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.

    İtalyan futbolcu Bonucci, 2010 yılından bu yana forma giydiği Juventus'ta 291 maçta 19 gole imza attı.

    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:42
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