 Juventus koltuğu sağlama aldı – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    koltuğu sağlama aldı

    Juventus koltuğu sağlama aldı

    Serie A'nın 17. haftasında , konuk ettiği 'yı 1-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti.

    Ligin zirvesindeki iki takımın Torino'daki Stadı'nda oynanan mücadelesini hakem Daniele Orsato yönetti.

    Juventus'a 3 puanı getiren golü, 14. dakikada Arjantinli futbolcu kaydetti.

    Bu sonuçla, sahasında oynadığı maçlarda üst üste 25. galibiyetini alan Serie A lideri Juventus, puanını 42'ye yükseltti ve en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısını da lider kapatmayı garantiledi.

    Roma'nın ise son 3 haftadır yakaladığı galibiyet serisi Juventus yenilgisiyle son buldu.

    Bu arada, Juventuslu taraftarlar maç öncesi yaptıkları koreografi gösterisiyle dikkati çekti.

    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:59
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