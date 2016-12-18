Juventus koltuğu sağlama aldı
Serie A'nın 17. haftasında Juventus, konuk ettiği Roma'yı 1-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti.
Ligin zirvesindeki iki takımın Torino'daki Juventus Stadı'nda oynanan mücadelesini hakem Daniele Orsato yönetti.
Juventus'a 3 puanı getiren golü, 14. dakikada Arjantinli futbolcu Gonzalo Higuain kaydetti.
Bu sonuçla, sahasında oynadığı maçlarda üst üste 25. galibiyetini alan Serie A lideri Juventus, puanını 42'ye yükseltti ve en yakın takipçisi Roma ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısını da lider kapatmayı garantiledi.
Roma'nın ise son 3 haftadır yakaladığı galibiyet serisi Juventus yenilgisiyle son buldu.
Bu arada, Juventuslu taraftarlar maç öncesi yaptıkları koreografi gösterisiyle dikkati çekti.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:59
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
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Yorum
Torpilli kartal Geçer ,zaten bjk nin önündeydi şimdiye.Hakemler izin verseydi tabi.
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
BJK'Lİ Renklilerde yani sizlerde hakemler arkanızda olmasa ilk 3 ü zor görürsünüz o zaman her sene 25 30 puanı hakemlerle alıyorsunuz. Geçen senede şampiyonluğumuz son 2 haftaya kaldıysa bunun da seberi FB maçlarında komedi penaltı çalan hakemlerdir. Örneğin FB Rize maçı Volkan Şen omuz omuza da kendini yer attı penaltı alırsak pasta keseceğim diyen Parreira o maçta 2 penaltı alınca pasta kesti.
- Şenol Güneş: "Ben olsam vermezdim"
Toplam 10
Yorum
ESER KESER HADİ BE VALLA MI. BIRAK BU AYAKLARI ŞENOL . İSTEMEM YAN CEBİME KOY. ELALEME KARŞI MÜTEVAZİ AYAKLARINA YAT EVE GİDİNCE HAVALARA SIÇRA. HER ZAMAN Kİ GİBİ SAMİMİYETSİZSİN.
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