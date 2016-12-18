Juventus koltuğu sağlama aldı

Ligin zirvesindeki iki takımın Torino'daki Juventus Stadı'nda oynanan mücadelesini hakem Daniele Orsato yönetti.

Juventus'a 3 puanı getiren golü, 14. dakikada Arjantinli futbolcu Gonzalo Higuain kaydetti.

Bu sonuçla, sahasında oynadığı maçlarda üst üste 25. galibiyetini alan Serie A lideri Juventus, puanını 42'ye yükseltti ve en yakın takipçisi Roma ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısını da lider kapatmayı garantiledi.

Roma'nın ise son 3 haftadır yakaladığı galibiyet serisi Juventus yenilgisiyle son buldu.

Bu arada, Juventuslu taraftarlar maç öncesi yaptıkları koreografi gösterisiyle dikkati çekti.