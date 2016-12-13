Roma'dan Milan karşısında kritik zafer
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasının son maçında Roma, konuk ettiği Milan'ı 1-0 yendi.
Karşılaşmanın 27. dakikasında konuk Milan, Roma kalecisi Wojciech Szczesny'nin, kırmızı-siyahlı takımdan Gianluca Lapadula'yı ceza sahasındaki müdahalesiyle düşürmesi sonucu penaltı atışı kazandı. Milan'da topun başına geçen Niang'ın şutunda, kaleci Szczesny topu çelerek gole izin vermedi ve konuk ekip öne geçme fırsatından yararlanamadı.
Maçta ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
Mücadelenin ikinci yarısında ev sahibi takım, 62. dakikada Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan ile aradığı golü buldu. Rakip ceza sahasına cepheden sokulan Nainggolan, yaklaşık 20 metreden çektiği şutta topu Milan ağlarıyla buluşturdu ve Roma'yı öne geçirdi: 1-0.
Müsabakada başka gol olmayınca ev sahibi ekip, 3 puanı alan taraf oldu.
Roma, bu galibiyetle puanını 35'e yükselterek, gelecek hafta deplasmanda lider Juventus ile yapacağı kritik maç öncesi aradaki 4 puanlık farkı korudu.
Maçtan yenilgiyle ayrılan son haftaların çıkıştaki takımı Milan ise 32 puanla 3. sırada kaldı ve liderle arasındaki puan farkı 7'ye yükseldi. Milan, 5 hafta aradan sonra tekrar bir mücadeleden yenik ayrıldı ve bu sezon 4. mağlubiyetini aldı.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 10:04
- Derin darbe
Toplam 25
Yorum
Orhan Bu rövaşatanın tehlikeli hareket olarak değerlendirilen bir faul hareketi olduğunu çoğu eski hakem ve spor yazarları söyledi.Bunda her hangi bir terettüt dahi olamazmış.Derin darbe diye siz kime darbe yapmak istiyorsunuz insanları yanlış yönlendirmeyin.
- Emrah geri dönüyor
Toplam 2
Yorum
Ziya Bence çok yetenekli bir futbolcu. 2.yarı GS kadrosunda olup orda kendisini daha üst seviyelere taşımaya çalışmalı.
- Mersin'de duygu dolu anlar
Toplam 1
Yorum
halil yıldız 91 yıllık koca çınar mersin idman yurdunu bu duruma düşürenlere lanet olsun ligde oynayan takımlar daha kurulmamışken futbol oynana bu şehir bunları haketmiyor en iyisi durumu kabullenip kimseyi aldatmadan yeni bir yapılanmayla yeniden mücadele etmek alt yapıdan yeniden oyuncular ile birlikte ayağa kalkmak
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