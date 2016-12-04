Serie A’da başkent derbisini Roma kazandı

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan başkent derbisini hakem Luca Banti yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da kontrollü ataklarla birbirlerini yoklarken, devreye golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya konuk Roma daha etkili başlarken, 61. dakikada Radja Nainggolan'ın ortasına Edin Dzeko kafa vuruşunda topu ağlarla buluşturamadı.

Bu pozisyondan 3 dakika sonra Lazio'da golcü futbolcu Ciro Immobile kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak son anda Roma savunması araya girdi.

Hareketli geçen dakikaların ardından golü bulan taraf sarı-kırmızılı takım oldu. 64. dakikada, yaptığı presle topu Wallace'tan çalan ve bir anda Lazio ceza sahası içinde kaleci Marchetti ile karşı karşıya kalan Kevin Strootman, aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndererek, Roma'yı öne geçirdi: 1-0

Hollandalı Strootman, gol sevinci sırasında Roma yedek kulübesi önünden aldığı suyu içtikten sonra kenarda ısınan Laziolu futbolcuları ıslattı. Laziolu futbolcuların da buna karşılık vermesiyle derbide bir anda ortalık karıştı. Yaşanan gerginliğin ardından Strootman, yaptığı hareket dolayısıyla hakem Banti'den sarı kart gördü.

Müsabakanın 77. dakikasında Nainggolan, orta sahadan aldığı topu sürdü ve yaklaşık 25 metreden çektiği şutta topu filelere gönderdi: 2-0.

Maçta başka gol olmayınca Roma, derbiden 2-0'lık üstünlükle ve 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla puanını 32'ye çıkardı ve lider Juventus'un 4 puan gerisinde 2. sıraya yükseldi.

Ligde 9 haftadır mağlubiyet görmeyen Lazio, Roma'ya yenilerek, hem derbiyi hem de seriyi kaybetti. Mavi-beyazlı ekip, 28 puanla 5. sırada kaldı.

Maç sonunda, Romalı futbolcular, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.

Bu arada, maç içinde bir pozisyonda hakeme yoğun itirazlarından ötürü Lazio yedek kulübesindeki Danilo Cataldi 67. dakikada kırmızı kart gördü.

Roma, bu galibiyetiyle ezeli rakibi Lazio'ya karşı son yıllardaki olan üstünlüğünü pekiştirmiş oldu. Lazio, Serie A'da Roma'ya karşı son galibiyetini 2012-2013 sezonunda 3-2'lik skorla almıştı.



