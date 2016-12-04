Milan takibi bırakmadı

San Siro'daki karşılaşmanın 26. dakikasında Facinelli, konuk takımı öne geçiren golü attı. 41. dakikada ev sahibi Milan, Pasalic ile dengeyi sağladı. 53. dakikada Niang penaltı atışını değerlendiremedi. Kalan bölümde pozisyon bulmakta zorlanan Milan, 87. dakikada Lapadula ile öne geçti ve mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Kırmızı siyahlılar böylece lider Juventus ile arasındaki 4 puanlık farkı korumayı başardı.