 Milan takibi bırakmadı – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    takibi bırakmadı

    Milan takibi bırakmadı

    Serie A'da zirve mücadelesinde yara almak istemeyen , zorlandı ama galip gelmeyi bildi.

    'daki karşılaşmanın 26. dakikasında Facinelli, konuk takımı öne geçiren golü attı. 41. dakikada ev sahibi , Pasalic ile dengeyi sağladı. 53. dakikada Niang penaltı atışını değerlendiremedi. Kalan bölümde pozisyon bulmakta zorlanan Milan, 87. dakikada Lapadula ile öne geçti ve mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

    Kırmızı siyahlılar böylece lider ile arasındaki 4 puanlık farkı korumayı başardı.

    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:48
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