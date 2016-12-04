Milan takibi bırakmadı
Serie A'da zirve mücadelesinde yara almak istemeyen Milan, Crotone zorlandı ama galip gelmeyi bildi.
San Siro'daki karşılaşmanın 26. dakikasında Facinelli, konuk takımı öne geçiren golü attı. 41. dakikada ev sahibi Milan, Pasalic ile dengeyi sağladı. 53. dakikada Niang penaltı atışını değerlendiremedi. Kalan bölümde pozisyon bulmakta zorlanan Milan, 87. dakikada Lapadula ile öne geçti ve mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Kırmızı siyahlılar böylece lider Juventus ile arasındaki 4 puanlık farkı korumayı başardı.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:48
- Beşiktaşlıların Van Persie isyanı
Toplam 51
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Hakan Görüntüyü tekrar izlerseniz anlarsınız. En fazla dikkatsiz davrandığı için sarı verilir bu pozisyona. Ben dikkatle baktım, rvp adımını tamamlayacaktı, birden birşeye bastığını farketti :-) ve şaşırdı.hasan ali sarı, quaresmanın sarısı yanlış, tosiç kırmızı...budur
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Toplam 48
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Rümeysa Birde Galatasaray maçı ile ilgili yazın
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