Juventus’a bir kötü haber daha!

Ligin 14. haftasında konuk olduğu Genoa'ya 3-1 yenilerek şampiyonluk yolunda yara alan Juventus, peş peşe gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. Maçtan puansız ayrılan ve ayağı kırılan sağ bek Dani Alves'i kaybeden siyah-beyazlılara, bir kötü haber de stoper Bonucci'den geldi.

Juventus Kulübünden yapılan açıklamada, bugün sağlık kontrolünden geçirilen 29 yaşındaki Bonucci'nin sol uyluğundan geçirdiği sakatlık nedeniyle ilk sonuçlara göre 45 ile 60 gün arasında forma giyemeyeceği bildirildi.

Bonucci sakatlığı sebebiyle Genoa maçının 33. dakikasında çıkmak zorunda kalmış, yerini Daniele Rugani'ye bırakmıştı.

Kulüp açıklamasında, Genoalı futbolcu Lucas Ocampos'un tekmesiyle yerde kalan ve ayağı kırıldığı anlaşılan Dani Alves'in ne kadar süreyle formadan uzak kalacağının ilerleyen günlerde yapılacak kontrollerin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.