Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı!

Juventus Kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Brezilyalı Dani Alves'in, Genoa'daki hastanede yapılan kontrolünde sol ayak fibula kemiğinin kırıldığı bildirildi.

Öte yandan açıklamada, defans oyuncusu Leonardo Bonucci'nin de sol kalçasında travma görüldüğü belirtilirken, iki futbolcunun yarın detaylı kontrolden geçeceği kaydedildi.

Juventus'un, bugün Serie A'nın 14. haftasında deplasmanda Genoa'ya 3-1 mağlup olduğu maçta Dani Alves, Genoalı futbolcu Lucas Ocampos'un tekmesiyle yerde kalmış ve oyun dışına çıkarılmıştı. Juventus 3 değişiklik hakkını kullandığı için 79. dakikadan sonra 10 kişi mücadele etmişti.