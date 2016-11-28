Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı!
Juventus, Serie A'nın 14. haftasındaki Genoa maçında, sağ beki Dani Alves'in sol ayak fibula kemiğinin kırıldığını duyurdu.
Juventus Kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Brezilyalı Dani Alves'in, Genoa'daki hastanede yapılan kontrolünde sol ayak fibula kemiğinin kırıldığı bildirildi.
Öte yandan açıklamada, defans oyuncusu Leonardo Bonucci'nin de sol kalçasında travma görüldüğü belirtilirken, iki futbolcunun yarın detaylı kontrolden geçeceği kaydedildi.
Juventus'un, bugün Serie A'nın 14. haftasında deplasmanda Genoa'ya 3-1 mağlup olduğu maçta Dani Alves, Genoalı futbolcu Lucas Ocampos'un tekmesiyle yerde kalmış ve oyun dışına çıkarılmıştı. Juventus 3 değişiklik hakkını kullandığı için 79. dakikadan sonra 10 kişi mücadele etmişti.
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:51
- Quaresma sarıda geçti!
Toplam 147
Yorum
Efsane Beşiktaş/Trabzonspor maçında kırmızı kartlık pozisyonda Q7 kart görmüyorsa futbolu çok iyi bilen kartal yavrularının konuşması normaldir.Futbolcularının agresifliği topa değil,bununda en güzel örneğini Q7 bizlere gösteriyor ve Cüneyt Çakır gibi hakemler göz yumuyorlar.Aynı hareketleri Avrupa'da yönettiği bir karşılaşmada kartla cezalandırmazsa tekrar karşılaşma yönetemeyeceğini iyi bilir.
- ''Sow net olarak ofsayt!''
Toplam 12
Yorum
alayınafener arkadaşım ofsayt değil zaten cahil insanları teknik direktör yapıyorlar atıp tutuyor onlarda.
- Advocaat'tan Güneş'e: "Şikayet etme"
Toplam 8
Yorum
beşiktaşlı advokata kurabiye ikram edelim KARTALLAR.
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