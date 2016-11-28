 Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı! – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı!

    Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı!

    , 'nın 14. haftasındaki maçında, sağ beki 'in sol ayak fibula kemiğinin kırıldığını duyurdu.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Brezilyalı 'in, 'daki hastanede yapılan kontrolünde sol ayak fibula kemiğinin kırıldığı bildirildi.

    Öte yandan açıklamada, defans oyuncusu 'nin de sol kalçasında travma görüldüğü belirtilirken, iki futbolcunun yarın detaylı kontrolden geçeceği kaydedildi.

    Juventus'un, bugün 'nın 14. haftasında deplasmanda Genoa'ya 3-1 mağlup olduğu maçta Dani Alves, Genoalı futbolcu Lucas Ocampos'un tekmesiyle yerde kalmış ve oyun dışına çıkarılmıştı. Juventus 3 değişiklik hakkını kullandığı için 79. dakikadan sonra 10 kişi mücadele etmişti.

    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:51
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