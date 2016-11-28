 Juventus’a bir kötü haber daha! – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    ’a bir kötü haber daha!

    Juventus’a bir kötü haber daha!

    'un defans oyuncusu , sakatlığı nedeniyle bir aydan fazla süre sahalardan uzak kalacak.

    Ligin 14. haftasında konuk olduğu Genoa'ya 3-1 yenilerek şampiyonluk yolunda yara alan , peş peşe gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. Maçtan puansız ayrılan ve ayağı kırılan sağ bek 'i kaybeden siyah-beyazlılara, bir kötü haber de stoper Bonucci'den geldi.

    Juventus Kulübünden yapılan açıklamada, bugün sağlık kontrolünden geçirilen 29 yaşındaki Bonucci'nin sol uyluğundan geçirdiği sakatlık nedeniyle ilk sonuçlara göre 45 ile 60 gün arasında forma giyemeyeceği bildirildi.

    Bonucci sakatlığı sebebiyle Genoa maçının 33. dakikasında çıkmak zorunda kalmış, yerini Daniele Rugani'ye bırakmıştı.

    Kulüp açıklamasında, Genoalı futbolcu Lucas Ocampos'un tekmesiyle yerde kalan ve ayağı kırıldığı anlaşılan Dani Alves'in ne kadar süreyle formadan uzak kalacağının ilerleyen günlerde yapılacak kontrollerin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:52
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