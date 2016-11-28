Juventus’a bir kötü haber daha!
Juventus'un defans oyuncusu Leonardo Bonucci, sakatlığı nedeniyle bir aydan fazla süre sahalardan uzak kalacak.
Ligin 14. haftasında konuk olduğu Genoa'ya 3-1 yenilerek şampiyonluk yolunda yara alan Juventus, peş peşe gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. Maçtan puansız ayrılan ve ayağı kırılan sağ bek Dani Alves'i kaybeden siyah-beyazlılara, bir kötü haber de stoper Bonucci'den geldi.
Juventus Kulübünden yapılan açıklamada, bugün sağlık kontrolünden geçirilen 29 yaşındaki Bonucci'nin sol uyluğundan geçirdiği sakatlık nedeniyle ilk sonuçlara göre 45 ile 60 gün arasında forma giyemeyeceği bildirildi.
Bonucci sakatlığı sebebiyle Genoa maçının 33. dakikasında çıkmak zorunda kalmış, yerini Daniele Rugani'ye bırakmıştı.
Kulüp açıklamasında, Genoalı futbolcu Lucas Ocampos'un tekmesiyle yerde kalan ve ayağı kırıldığı anlaşılan Dani Alves'in ne kadar süreyle formadan uzak kalacağının ilerleyen günlerde yapılacak kontrollerin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:52
- Advocaat'tan Güneş'e: "Şikayet etme"
Toplam 95
Yorum
Şikayet etme :) açken sen sen değişsin yavrucum :) 11 senedir üstün oynuyorsunuz ama bi türlü olmuyor malesef :)
- Savunma dert
Toplam 7
Yorum
Bjk ?? Bunu almadan gelme KARTALIM
- Yine hakem skandalı!
Toplam 44
Yorum
Yücel TS u bu sezon tff ligine göndermek istiyorlar.hakemler yemin etmişler. Hakem arkadaşları Çağatay ın intikamını alıyorlar.TS ikinci dönemde bunlara güzel oynayarak,mÜsade etmemeşi gerekiyor.
Juventus’a bir kötü haber daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.