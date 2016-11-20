Sampdoria'dan futbol mucizesi!
İtalya Serie A'nın 13. hafta mücadelesinde Sampdoria 2-0 geriye düştüğü maçta Sassuolo'yu 3-2 yenmeyi başardı.
Karşılaşmanın ilk devresi karşılıklı ataklarla geçse de gol olmadı ve ilk yarı 0-0'lık skorla sonlandı.
İkinci yarıda goller gelmeye başladı. Sassuolo 64. dakikada Federico Ricci ile 1-0 öne geçti. 74. dakikada Antonio Ragusa farkı 2'ye çıkardı.
2-0'dan sonra Sampdoria'ya oyunda dengeyi sağladı ve 84. dakikada Fabio Quagliarella ile farkı bire indirdi. 2 dakika sonra Luis Muriel ile eşitliği yakaladı. Maçın 90. dakikasında da Sampdoria'nın galibiyet golü geldi. Muriel'in penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 3-2 kazanan Sampdoria 3 puanı hanesine yazdırdı.
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:58
- "Bu sonucu hak ettik"
Toplam 5
Yorum
Mehmet Faruk İpekçi Helal olsun Galatasaray a Riekerink e iyi yolculuklar
- Derbinin tartışmalı pozisyonu
Toplam 10
Yorum
Yasar Bu pozisyon fb lehine olsa Çakır kesin verirdi
- "Bu sonucu hak ettik"
Toplam 5
Yorum
GS yok ya riko iyi bir hocadir,bir iki sene daha denesin,sonra gs kendine gelir
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