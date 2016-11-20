 Sampdoria'dan futbol mucizesi! – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    'dan futbol mucizesi!

    Sampdoria'dan futbol mucizesi!

    İtalya 'nın 13. hafta mücadelesinde 2-0 geriye düştüğü maçta 'yu 3-2 yenmeyi başardı.

    Karşılaşmanın ilk devresi karşılıklı ataklarla geçse de gol olmadı ve ilk yarı 0-0'lık skorla sonlandı.

    İkinci yarıda goller gelmeye başladı. 64. dakikada Federico Ricci ile 1-0 öne geçti. 74. dakikada Antonio Ragusa farkı 2'ye çıkardı.

    2-0'dan sonra 'ya oyunda dengeyi sağladı ve 84. dakikada Fabio Quagliarella ile farkı bire indirdi. 2 dakika sonra Luis Muriel ile eşitliği yakaladı. Maçın 90. dakikasında da Sampdoria'nın galibiyet golü geldi. Muriel'in penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 3-2 kazanan Sampdoria 3 puanı hanesine yazdırdı.

    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:58
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