Sampdoria'dan futbol mucizesi!

Karşılaşmanın ilk devresi karşılıklı ataklarla geçse de gol olmadı ve ilk yarı 0-0'lık skorla sonlandı.

İkinci yarıda goller gelmeye başladı. Sassuolo 64. dakikada Federico Ricci ile 1-0 öne geçti. 74. dakikada Antonio Ragusa farkı 2'ye çıkardı.

2-0'dan sonra Sampdoria'ya oyunda dengeyi sağladı ve 84. dakikada Fabio Quagliarella ile farkı bire indirdi. 2 dakika sonra Luis Muriel ile eşitliği yakaladı. Maçın 90. dakikasında da Sampdoria'nın galibiyet golü geldi. Muriel'in penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 3-2 kazanan Sampdoria 3 puanı hanesine yazdırdı.