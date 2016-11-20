Milano derbisinde kazanan yok!
Seria A'nın 13.haftasında, Milan ile Inter arasındaki Milano derbisi 2-2'lik eşitlik ile sona erdi.
Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Paolo Tagliavento yönetti.
Maçın 42. dakikasında ev sahibi Milan, İspanyol oyuncusu Suso ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Inter, 53. dakikada Antonio Candreva ile skorda dengeyi sağladı: 1-1. Bu golün üstünden çok geçmeden 58. dakikada Milan'da Suso ikinci kez sahneye çıkarak, Inter'in golüne karşılık verdi ve kırmızı-siyahlı takımı yeniden öne geçirdi.
Müsabaka bu sonuçla bitmek üzereyken 90+2.dakikada Inter'in Hırvat kanat oyuncusu Ivan Perisic, takımını mağlubiyetten kurtaran golü attı. Gol düellosu şeklinde geçen maçta Perisic, Inter'e 1 puanı getirdi.
Son dakikadaki beraberlik golünü engelleyemeyen ve 1 puana razı olan Milan, 26 puanla 3. sırada yer alırken, Inter kendine 18 puanla 9. sırada yer buldu.
Bu arada, Milanlı taraftarlar, maç öncesindeki şovları ile kulüp başkanı Silvio Berlusconi'ye jest yaptı.
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:24
- ''Taraftarlar umarım gelmeye devam eder''
Toplam 10
Yorum
kanaryadan kartala Siz gülmeye devam edin bakalim ama 2 hafta sonra sira sizde bunuda sakin unutmayin .eee dile kolay sizde 11 senedir kücük emrah gibi boynu bükükleri oynuyorsunuz 2 hafta sonra 12 sene olacak ALLAHIN IZNIYLE ;-) yani simdilik devam gülün KABUSLU O GECEYI YASAMADAN ÖNCE KARA KARGALAR:-)))
- İşte coşturan o konuşma!
Toplam 15
Yorum
Robin van persie Kazanamadı. :) hayal kurmak iyidir güzeldir ama sadece hayaldir
- İşte maçın yıldızının açıklaması
Toplam 21
Yorum
nıko arkadaş fenerbahçe galatasarayı yenıyor derbının kralı gs ve fenerdır beşiktaşlılarda bı havalar bı havalr kendılerını uzayda goruyorlar sizde geleceksınız kadıkoye o atmosfere
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