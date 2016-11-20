 Milano derbisinde kazanan yok! – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Milano derbisinde kazanan yok!

    Milano derbisinde kazanan yok!

    'nın 13.haftasında, ile arasındaki Milano derbisi 2-2'lik eşitlik ile sona erdi.

    Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Paolo Tagliavento yönetti.

    Maçın 42. dakikasında ev sahibi , İspanyol oyuncusu Suso ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan , 53. dakikada Antonio Candreva ile skorda dengeyi sağladı: 1-1. Bu golün üstünden çok geçmeden 58. dakikada Milan'da Suso ikinci kez sahneye çıkarak, Inter'in golüne karşılık verdi ve kırmızı-siyahlı takımı yeniden öne geçirdi.

    Müsabaka bu sonuçla bitmek üzereyken 90+2.dakikada Inter'in Hırvat kanat oyuncusu Ivan Perisic, takımını mağlubiyetten kurtaran golü attı. Gol düellosu şeklinde geçen maçta Perisic, Inter'e 1 puanı getirdi.

    Son dakikadaki beraberlik golünü engelleyemeyen ve 1 puana razı olan Milan, 26 puanla 3. sırada yer alırken, Inter kendine 18 puanla 9. sırada yer buldu.

    Bu arada, Milanlı taraftarlar, maç öncesindeki şovları ile kulüp başkanı 'ye jest yaptı.

    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:24
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