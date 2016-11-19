Napoli deplasmanda kazandı

Mücadelenin ilk yarısı ağır bir tempoda geçildi, iki takımda golsüz eşitliği bozamadı. İkinci yarıda ilk yarının tam tersi bir görüntü oluştu ve goller peş peşe geldi.

Gol perdesini 47. dakikada Lorenzo Insigne açtı ve Napoli'yi 1-0 öne geçirdi. Golden sonra vitesi artıran Napoli, 57. dakikada yine Insigne'nin ayağından bulduğu golle farkı ikiye çıkardı.

Dakikalar 59'u gösterdiğinde ev sahibi ekip Perica ile farkı bire indirsede bu onlara yetmedi. Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve Napoli mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ev sahibi ekip Udinese 15 puanla 13. sırada kaldı. Napoli ise 24 puana yükselerek 4. sıraya yerleşti.