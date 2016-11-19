Napoli deplasmanda kazandı
Serie A'nın 13. hafta mücadelesinde Napoli deplasmanda Udinese'yi 2-1 mağlup etti.
Mücadelenin ilk yarısı ağır bir tempoda geçildi, iki takımda golsüz eşitliği bozamadı. İkinci yarıda ilk yarının tam tersi bir görüntü oluştu ve goller peş peşe geldi.
Gol perdesini 47. dakikada Lorenzo Insigne açtı ve Napoli'yi 1-0 öne geçirdi. Golden sonra vitesi artıran Napoli, 57. dakikada yine Insigne'nin ayağından bulduğu golle farkı ikiye çıkardı.
Dakikalar 59'u gösterdiğinde ev sahibi ekip Perica ile farkı bire indirsede bu onlara yetmedi. Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve Napoli mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla ev sahibi ekip Udinese 15 puanla 13. sırada kaldı. Napoli ise 24 puana yükselerek 4. sıraya yerleşti.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:21
- İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i
Toplam 2
Yorum
Muhabbet Bruma ve Sinan gümüş u kanatlara koymazsan hoca falan değilsin Riekerink.. Bu maç kontratak maçı. Sneijder ve Eren oynamali. Muslera--Sabri,Serdar,Hakan,Carole---- Tolga, Selçuk---Bruma,Sneijder,Sinan Gümüş --- Eren... 11 budur Galatasaray rahat kazanır.
- Futbol bayramı
Toplam 1
Yorum
derbi Çekirdekleri hazırlayın, yarın ligin zirvesi açısından "derbi" diyebileceğimiz bir maç var. Eskişehir- Yeni Malatyaspor..kaçırmamak lazım :)
- 950 milyon liralık derbi
Toplam 9
Yorum
Ali Bruma değer tablosunda kendine yer bulamamış ne öldü mü bu çocuk benim bildiğim onun piyasa değeri sezon başı 75 milyondu şimdi ise 120 150 arası paha biciliyordu :)
Napoli deplasmanda kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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