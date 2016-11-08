Inter, yeni teknik direktörünü açıkladı

İtalyan teknik adam Pioli kariyerinde Bologna, Salernitana, Modena, Parma, Gosseto, Picenza, Sassuolo, Chievo, Palermo ve Lazio'da görev aldı. Serie A 12.hafta sonunda 17 puan ile 8. sırada yer alan Inter'de Frank de Boer'da sezon öncesi Mancini'nin yerine getirilmişti.