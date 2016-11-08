 Inter, yeni teknik direktörünü açıkladı – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Inter, yeni teknik direktörünü açıkladı

    Inter, yeni teknik direktörünü açıkladı

    Inter Kulübü, Frank de Boer'dan boşalan teknik direktörlük görevine 'nin getirildiğini resmen duyurdu. İtalyan devi Inter, Hollandalı teknik direktör Frank de Boer'un yerine İtalyan Stefano Pioli'yi getirdiğini resmen açıkladı.

    İtalyan teknik adam Pioli kariyerinde Bologna, Salernitana, Modena, Parma, Gosseto, Picenza, Sassuolo, Chievo, Palermo ve Lazio'da görev aldı. Serie A 12.hafta sonunda 17 puan ile 8. sırada yer alan Inter'de Frank de Boer'da sezon öncesi Mancini'nin yerine getirilmişti.

    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 18:57
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