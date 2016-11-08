Inter, yeni teknik direktörünü açıkladı
Inter Kulübü, Frank de Boer'dan boşalan teknik direktörlük görevine Stefano Pioli'nin getirildiğini resmen duyurdu. İtalyan devi Inter, Hollandalı teknik direktör Frank de Boer'un yerine İtalyan Stefano Pioli'yi getirdiğini resmen açıkladı.
İtalyan teknik adam Pioli kariyerinde Bologna, Salernitana, Modena, Parma, Gosseto, Picenza, Sassuolo, Chievo, Palermo ve Lazio'da görev aldı. Serie A 12.hafta sonunda 17 puan ile 8. sırada yer alan Inter'de Frank de Boer'da sezon öncesi Mancini'nin yerine getirilmişti.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 18:57
- Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı!
Toplam 5
Yorum
............ isabet olmuş
- Güneş'in tek rakibi Lucescu
Toplam 34
Yorum
the_eagle biz istediğimize takarız sen dert etme
- Dursun Özbek'ten Fatih Terim açıklaması
Toplam 24
Yorum
adnan güneş sırf maliyeti düşük diye bu hocayı koskoca GS takımını başına getirdiniz yazıklar olsun oyun okuma sıfır kulübede kukla gibi oturuyor
Inter, yeni teknik direktörünü açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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