 Lider zorlandı ama kazandı – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Lider zorlandı ama kazandı

    Lider zorlandı ama kazandı

    'nın lideri , deplasmanında ecel terleri döktü.

    Juve zorlu geçen mücadeleyi 2-1'le kazanmayı başardı. İlk yarısında gol olmayan karşılaşmanın ikinci yarısında goller geldi. Mücadelenin 53. dakikasında Mandzukic ile öne geçen , 66. dakikada Lichsteiner'in neden olduğu penaltıyı Pellisier'in gole çevirmesine engel olamadı.

    Dakikalar 75'i gösterdiğinde estetik bir frikik golüyle takımını bir kez daha öne geçirdi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Juventus, puanını 30'a yükseltti ve sürdürdü.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:15
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