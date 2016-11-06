 Roma 3 puanı hat-trick'le aldı! – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    3 puanı hat-trick'le aldı!

    Roma 3 puanı hat-trick'le aldı!

    'da haftanın kapanış maçında lider 'un en yakın takipçisi , 'yı 3-0'la geçti.

    Bu sezon ligde Olimpiyat Stadı'nda oynadığı 6. maçını da kazanan 'ya galibiyeti getiren golleri 13, 62. ve 71. dakikalarda kaydetti.

    Bu galibiyetle puanını 26 yapan Roma, lider 'u 4 puan geriden takibini sürdürdü. Alt sıralardan kurtulma çabası veren ise 13 puanda kaldı.

    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:55
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