Roma 3 puanı hat-trick'le aldı!
Serie A'da haftanın kapanış maçında lider Juventus'un en yakın takipçisi Roma, Bologna'yı 3-0'la geçti.
Bu sezon ligde Olimpiyat Stadı'nda oynadığı 6. maçını da kazanan Roma'ya galibiyeti getiren golleri 13, 62. ve 71. dakikalarda Mohamed Salah kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 26 yapan Roma, lider Juventus'u 4 puan geriden takibini sürdürdü. Alt sıralardan kurtulma çabası veren Bologna ise 13 puanda kaldı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:55
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 146
Yorum
Düsseldorf'lu Bir süpürge alda git kendi kapının önünü temizle ...Zira birikmiş o kadar çok şey varki .......
- Kalkavan skandalı
Toplam 7
Yorum
ismail bunlar hakem deyil türk futbolunun düşmanı basit ve satılık tipler
- Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Toplam 5
Yorum
19907 mete kalkavan beşiktaşa kalkavan oldu düngece bu hakem beşiktaşlı eski yöneticinin yiğeni fedarasyon başkanı beşiktaşlı daha ne olsun 2senedir kim korunuyor belli
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