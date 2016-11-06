Roma 3 puanı hat-trick'le aldı!

Bu sezon ligde Olimpiyat Stadı'nda oynadığı 6. maçını da kazanan Roma'ya galibiyeti getiren golleri 13, 62. ve 71. dakikalarda Mohamed Salah kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 26 yapan Roma, lider Juventus'u 4 puan geriden takibini sürdürdü. Alt sıralardan kurtulma çabası veren Bologna ise 13 puanda kaldı.