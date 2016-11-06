Milan liderin peşini bırakmıyor!

15. dakikada Suso ile öne geçen Milan ilk yarıyı da 1-0 önde kapattı. Palermo, 71. dakikada Nestorovski'yle eşitliği yakalasa da 82'de sahneye çıkan Lapadula, Milan'a 3 puanı getirdi.

Bu sonuçla 25 puana yükselen Milan, lider Juventus'la 5 puanlık farkı korudu. Palermo ise 6 puanda kaldı.