Milan liderin peşini bırakmıyor!
Serie A'nın 12. haftasında Milan, deplasmanda Palermo'yu 2-1 mağlup etti.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:51
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar ts maçını kaybetti.nasıl hakemle kazandı
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar fb maçı çok önemliymiş. bilmiyorduk öğrendik. kasıt var demiyormuş. kasıt olmasa bu kadar hata olurmu
- ''Quaresma kırmızı görmeliydi''
Toplam 33
Yorum
serdar kırmızı verebilirmiş. yüzde 1 milyon kırmızı demiyorda. yazık her hafta baska bir hakem birini doğruyor. bir kadıköyde bir inönüde
Milan liderin peşini bırakmıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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