 Milan liderin peşini bırakmıyor! – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    liderin peşini bırakmıyor!

    Milan liderin peşini bırakmıyor!

    'nın 12. haftasında , deplasmanda 'yu 2-1 mağlup etti.

    15. dakikada Suso ile öne geçen ilk yarıyı da 1-0 önde kapattı. , 71. dakikada Nestorovski'yle eşitliği yakalasa da 82'de sahneye çıkan Lapadula, Milan'a 3 puanı getirdi.

    Bu sonuçla 25 puana yükselen Milan, lider Juventus'la 5 puanlık farkı korudu. Palermo ise 6 puanda kaldı.

    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 20:51
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