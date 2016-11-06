Lider zorlandı ama kazandı
Serie A'nın lideri Juventus, Chievo deplasmanında ecel terleri döktü.
Juve zorlu geçen mücadeleyi 2-1'le kazanmayı başardı. İlk yarısında gol olmayan karşılaşmanın ikinci yarısında goller geldi. Mücadelenin 53. dakikasında Mandzukic ile öne geçen Juventus, 66. dakikada Lichsteiner'in neden olduğu penaltıyı Pellisier'in gole çevirmesine engel olamadı.
Dakikalar 75'i gösterdiğinde Pjanic estetik bir frikik golüyle takımını bir kez daha öne geçirdi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Juventus, puanını 30'a yükseltti ve sürdürdü.
Dakikalar 75'i gösterdiğinde Pjanic estetik bir frikik golüyle takımını bir kez daha öne geçirdi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Juventus, puanını 30'a yükseltti ve sürdürdü.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 19:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar ts maçını kaybetti.nasıl hakemle kazandı
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar fb maçı çok önemliymiş. bilmiyorduk öğrendik. kasıt var demiyormuş. kasıt olmasa bu kadar hata olurmu
- ''Quaresma kırmızı görmeliydi''
Toplam 33
Yorum
serdar kırmızı verebilirmiş. yüzde 1 milyon kırmızı demiyorda. yazık her hafta baska bir hakem birini doğruyor. bir kadıköyde bir inönüde
Lider zorlandı ama kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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