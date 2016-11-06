Inter hayat buldu!

Maç boyunca rakibinin savunmasını açmakta zorlanan Torino devi, aradığı golü 84. dakikada Icardi ile buldu. 88 ve 90'da Icardi ile 2 gol daha bulan Inter, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Bu sezon 5. maçını kazanan Inter, 17 puana çıktı. Ligin dibinde yer alan Crotone ise 5 puanda kaldı.