 Inter hayat buldu! – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    hayat buldu!

    Inter hayat buldu!

    'da zor günler geçiren , 'nu 3-0 mağlup ederek lige tutundu.

    Maç boyunca rakibinin savunmasını açmakta zorlanan Torino devi, aradığı golü 84. dakikada ile buldu. 88 ve 90'da Icardi ile 2 gol daha bulan , karşılaşmayı 3-0 kazandı.

    Bu sezon 5. maçını kazanan Inter, 17 puana çıktı. Ligin dibinde yer alan ise 5 puanda kaldı.

    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:53
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