Caner Erkin'in ahı tuttu!

Roberto Mancini'nin ardından göreve getirilen ve ilk icraatı Caner Erkin'i takımdan göndermek olan Frank de Boer görevden alındı.

Ağustos 2016'da göreve getirilen, sadece 14 maçta takımın başında bulunan ve bu maçlarda 7 kez yenilgi yaşayan Hollandalı teknik adama görevden alındığı haberiyse telefonda yapılan konferans görüşmesinde verildi.

Kulübün Çinli sahiplerinin, de Boer ve menajeriyle yaptığı görüşmede kulübün çıkarları için kendisiyle artık devam edemeyecekleri belirttikleri öğrenildi.

Inter Milan, Serie A'da en son pazar günü 11. hafta maçında Sampdoria'yla karşılaşmış ve sahadan 1-0 yenik ayrılmıştı.

Mavi siyahlılar 11. hafta itibariyle 14 puanda ve 11. sırada yer alıyor.