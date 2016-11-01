Caner Erkin'in ahı tuttu!
İtalyan devi Inter Milan'ın teknik direktörü Frank de Boer kovuldu!
Roberto Mancini'nin ardından göreve getirilen ve ilk icraatı Caner Erkin'i takımdan göndermek olan Frank de Boer görevden alındı.
Ağustos 2016'da göreve getirilen, sadece 14 maçta takımın başında bulunan ve bu maçlarda 7 kez yenilgi yaşayan Hollandalı teknik adama görevden alındığı haberiyse telefonda yapılan konferans görüşmesinde verildi.
Kulübün Çinli sahiplerinin, de Boer ve menajeriyle yaptığı görüşmede kulübün çıkarları için kendisiyle artık devam edemeyecekleri belirttikleri öğrenildi.
Inter Milan, Serie A'da en son pazar günü 11. hafta maçında Sampdoria'yla karşılaşmış ve sahadan 1-0 yenik ayrılmıştı.
Mavi siyahlılar 11. hafta itibariyle 14 puanda ve 11. sırada yer alıyor.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 14:24
- Mario Gomez zirvesi
Toplam 12
Yorum
gorkem seneyekii olması gereken takım 26 kişilik kadro..11:muslera-cavanda-serdar-astori-carole-mvilla-tolga-sneijder-bruma-sinan-eren YEDEKLER:cenk-denayer-emre tasdemir-selcuk-podolski-josue-Cedric Bakambu KALANLAR:eray-semih-koray-de jong-yasin-sabri-linnes-Kubilay Kanatsizkus..
- Seni çok geç tanıdım
Toplam 17
Yorum
Ö.h. Bu adam antöner değil traktör
- Yasin kendini kapıda buldu
Toplam 28
Yorum
kartal gücünüz garibanlara yetiyor hadi malum kimselerede yapın görelim
Caner Erkin'in ahı tuttu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.