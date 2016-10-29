Serie A'da haftanın maçı Juventus'un
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 11.haftasında Juventus, evinde Napoli'yi 2-1 mağlup etti.
Torino'daki Juventus Stadı'nda lig lideriyle, üçüncü Napoli arasında oynanan ve zirveyi yakından ilgilendiren müsabakayı, hakem Gianluca Rocchi yönetti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ev sahibi ekip 50.dakikada Leonardo Bonucci ile 1-0 öne geçti.
Napoli'den bu gole cevap gecikmedi ve Jose Callejon 54.dakikada skoru eşitledi: 1-1.
Maçta son sözü bu yaz transfer sezonunda 90 milyon avro karşılığında Napoli'den Juventus'a geçen ve Napolilerin büyük tepkisine maruz kalan Gonzalo Higuain söyledi. Maçın 70. dakikasında sahneye çıkan Arjantinli Higuain, ilk kez eski takımına karşı forma giydiği maçta Juventus'u tekrar öne geçirdi.
Karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanan Juventus, puanını 27'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Napoli ise 20 puanda kaldı.
Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 Kasım Salı günü İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacak.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:16
- Aslan 1 attı 5 aldı
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Yorum
Misafir 59 Yasini kesip sinani yada podolskiyi kanada almalı ortasahada selçuk yerine dejongu monte etmeli. Chedjouya gelince ya bu kadar isteksizlik olamaz gitmk istiyo diye oynamıyor. Çok hantal kaliyo kademede
- Aslan 1 attı 5 aldı
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Yorum
Ersin Köşker Carole'ün de değeri bilinmiyor bu takımda. Adam savunmsda hatasız ve hücumlarda da çok katkı sağlayan bir futbol oynuyor. Herşeyden önce özveriyle ve takım için oynuyor. Takdir etmek lazım. Selçuk tamamen bitti, artık takıma zarar veriyor, azıcık Galatasaray sevgisi varsa içinde gitsin başka bir kulübe artık, biz de emekleri ve katkılarından dolayı teşekkür edip alkışlayalım. Çünkü yönetim Selçuğa duyduğu saygıdan kolay kolay "git artık" diyemez.
- Yargıtay'da olumlu karar çıkarsa seçim var!
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ömer t. Madem kulübü halka emenet etceksin oyleyse emanetin sahibi olan fb halkı diğer tabirle fb taraftarı yıllardır sen ve ayak takımından çektiği hasebiyle İLLALLAH demektedir.daha neyi kıvırıyosun defol git.hali hazırda başkan adayı varken...
Serie A'da haftanın maçı Juventus'un haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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