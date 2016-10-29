Serie A'da haftanın maçı Juventus'un

Torino'daki Juventus Stadı'nda lig lideriyle, üçüncü Napoli arasında oynanan ve zirveyi yakından ilgilendiren müsabakayı, hakem Gianluca Rocchi yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ev sahibi ekip 50.dakikada Leonardo Bonucci ile 1-0 öne geçti.

Napoli'den bu gole cevap gecikmedi ve Jose Callejon 54.dakikada skoru eşitledi: 1-1.





Maçta son sözü bu yaz transfer sezonunda 90 milyon avro karşılığında Napoli'den Juventus'a geçen ve Napolilerin büyük tepkisine maruz kalan Gonzalo Higuain söyledi. Maçın 70. dakikasında sahneye çıkan Arjantinli Higuain, ilk kez eski takımına karşı forma giydiği maçta Juventus'u tekrar öne geçirdi.

Karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanan Juventus, puanını 27'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Napoli ise 20 puanda kaldı.

Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 Kasım Salı günü İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacak.