 Görevini bırakma kararı aldı! – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    Görevini bırakma kararı aldı!

    Görevini bırakma kararı aldı!

    30 yıldır AC Milan'ın CEO'luğunu yürüten Adriano Galliani görevini bırakma kararı aldı. 1979 yılında Silvio Berlusconi ile birlikte çalışmaya başlayan iş adamı, 1986 yılında AC Milan kulübünün CEO'su ve başkan yardımcılığı görevini üstlenmişti.

    Göreve geldiği yıllarda kurulan Van Basten, Gullit ve Rijkaard'lı kadrosuyla AC Milan'a altın yıllarını yaşatan Galliani görev süresi boyunca Milan'la 5 Şampiyonlar Ligi Kupası, 8 Serie A Şampiyonluğu ve 3 de Dünya ve Kıtalararası Kupa kazandı.

    İtalyan basınına göre Antonio Galliani, AC Milan kulübünün hisselerinin sahibi Fininvest firmasına 2019 yılında sona erecek kontratının kulübün hisselerinin Çinli Sine-Europe Sports'a devir işleminin tamamlanmasının ardından feshedilmesini isteğini iletti. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galliani Milan'dan ayrıldıktan sonra 2002-2006 yılları arasında yürüttüğü Serie A İtalyan Ligi Başkanlığı görevine geri dönebilir.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 17:18
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