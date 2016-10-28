Görevini bırakma kararı aldı!
30 yıldır AC Milan'ın CEO'luğunu yürüten Adriano Galliani görevini bırakma kararı aldı. 1979 yılında Silvio Berlusconi ile birlikte çalışmaya başlayan iş adamı, 1986 yılında AC Milan kulübünün CEO'su ve başkan yardımcılığı görevini üstlenmişti.
Göreve geldiği yıllarda kurulan Van Basten, Gullit ve Rijkaard'lı kadrosuyla AC Milan'a altın yıllarını yaşatan Galliani görev süresi boyunca Milan'la 5 Şampiyonlar Ligi Kupası, 8 Serie A Şampiyonluğu ve 3 de Dünya ve Kıtalararası Kupa kazandı.
İtalyan basınına göre Antonio Galliani, AC Milan kulübünün hisselerinin sahibi Fininvest firmasına 2019 yılında sona erecek kontratının kulübün hisselerinin Çinli Sine-Europe Sports'a devir işleminin tamamlanmasının ardından feshedilmesini isteğini iletti. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galliani Milan'dan ayrıldıktan sonra 2002-2006 yılları arasında yürüttüğü Serie A İtalyan Ligi Başkanlığı görevine geri dönebilir.
İtalyan basınına göre Antonio Galliani, AC Milan kulübünün hisselerinin sahibi Fininvest firmasına 2019 yılında sona erecek kontratının kulübün hisselerinin Çinli Sine-Europe Sports'a devir işleminin tamamlanmasının ardından feshedilmesini isteğini iletti. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galliani Milan'dan ayrıldıktan sonra 2002-2006 yılları arasında yürüttüğü Serie A İtalyan Ligi Başkanlığı görevine geri dönebilir.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 17:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Geri dönmek istiyorum
Toplam 9
Yorum
Savas Ne oldu tutunamadinmi orda.
- Karabükspor hazırlıkları devam ediyor
Toplam 3
Yorum
Alex de Souza Sneijder_W Komik misin sen?
- PFDK yine ceza kesti
Toplam 3
Yorum
DEVLET HATALI BUNLARA istedikleri gibi at koşturması için yetki vermiş ,PFDK ceza yağdırıyor değişen ne var ,hep aynı, SEN YONETİMLERDE ADİL OL , insanlar davranışını bilir. SUÇ DEVLETİN VE TFF TUM EKİBİNİNİN
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