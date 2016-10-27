Napoli, ligde yaralarını sarıyor
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Napoli, Serie A'nın 10. haftasında konuk ettiği Empoli'yi 2-0 mağlup etti.
Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son maçlarda peş peşe yenilgiler alan Napoli, ligde geçen hafta deplasmanda Crotone'yi yenerek, kötü gidişe dur derken, bu akşam da Empoli'yi 2 golle geçti.
İlk yarısı golsüz eşitlikle biten Napoli-Empoli maçının, ikinci yarısında ev sahibi ekip 51. dakikada Dries Mertens'in attığı golle 1-0 üstünlük sağladı.
Karşılaşmada skoru belirleyen golü ise 81. dakikada Vlad Chiriches kaydetti.
Seyircisi önünde maçı 2-0 kazanan Napoli, bu sonuçla puanını 20'ye yükseltti ve puan tablosunda 3. sırada kendine yer buldu.
Öte yandan, hafta içi oynanan 10. hafta müsabakaları arasında lider Juventus, Sampdoria'yı konuk etti. Rakibini 4-1 gibi farklı skorla yenen siyah-beyazlı takım, bu sonuçla geçen haftaki Milan yenilgisinin yaralarını sardı. Juventus, 24 puanla zirvedeki yerini korudu.
Juventus'un hemen arkasında ise bu hafta deplasmanda ligin iddialı ekiplerinden Sassuolo'yu 3-1 yenerek, puanını 22 yapan Roma bulunuyor.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:16
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Yorum
görkem Toplam borç 1.257 ise 267 milyon alacak 1.524 nerden çıkıyo
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Yorum
eray cevap türkiye kupasına bu kadar az çıkan bir takım taraftarı olarak kıskanman normal kimisi başarılarla konuşur kimisi rakip takım adına konuşur git ve kendi takımın ne yapmış bak :D
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Yorum
bjk35 Ozan kim kardeş?
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