 Napoli, ligde yaralarını sarıyor – Fotomaç – 27 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    , ligde yaralarını sarıyor

    Napoli, ligde yaralarını sarıyor

    'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden , Serie A'nın 10. haftasında konuk ettiği Empoli'yi 2-0 mağlup etti.

    Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son maçlarda peş peşe yenilgiler alan , ligde geçen hafta deplasmanda Crotone'yi yenerek, kötü gidişe dur derken, bu akşam da Empoli'yi 2 golle geçti.

    İlk yarısı golsüz eşitlikle biten Napoli-Empoli maçının, ikinci yarısında ev sahibi ekip 51. dakikada Dries Mertens'in attığı golle 1-0 üstünlük sağladı.

    Karşılaşmada skoru belirleyen golü ise 81. dakikada Vlad Chiriches kaydetti.

    Seyircisi önünde maçı 2-0 kazanan Napoli, bu sonuçla puanını 20'ye yükseltti ve puan tablosunda 3. sırada kendine yer buldu.

    Öte yandan, hafta içi oynanan 10. hafta müsabakaları arasında lider , Sampdoria'yı konuk etti. Rakibini 4-1 gibi farklı skorla yenen siyah-beyazlı takım, bu sonuçla geçen haftaki yenilgisinin yaralarını sardı. Juventus, 24 puanla zirvedeki yerini korudu.

    Juventus'un hemen arkasında ise bu hafta deplasmanda ligin iddialı ekiplerinden Sassuolo'yu 3-1 yenerek, puanını 22 yapan bulunuyor.

    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Napoli, ligde yaralarını sarıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.