Napoli, ligde yaralarını sarıyor

Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son maçlarda peş peşe yenilgiler alan Napoli, ligde geçen hafta deplasmanda Crotone'yi yenerek, kötü gidişe dur derken, bu akşam da Empoli'yi 2 golle geçti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle biten Napoli-Empoli maçının, ikinci yarısında ev sahibi ekip 51. dakikada Dries Mertens'in attığı golle 1-0 üstünlük sağladı.

Karşılaşmada skoru belirleyen golü ise 81. dakikada Vlad Chiriches kaydetti.

Seyircisi önünde maçı 2-0 kazanan Napoli, bu sonuçla puanını 20'ye yükseltti ve puan tablosunda 3. sırada kendine yer buldu.

Öte yandan, hafta içi oynanan 10. hafta müsabakaları arasında lider Juventus, Sampdoria'yı konuk etti. Rakibini 4-1 gibi farklı skorla yenen siyah-beyazlı takım, bu sonuçla geçen haftaki Milan yenilgisinin yaralarını sardı. Juventus, 24 puanla zirvedeki yerini korudu.

Juventus'un hemen arkasında ise bu hafta deplasmanda ligin iddialı ekiplerinden Sassuolo'yu 3-1 yenerek, puanını 22 yapan Roma bulunuyor.