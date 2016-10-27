 4 ay yok – Fotomaç – 27 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    4 ay yok

    4 ay yok

    İtalya Birinci Ligi (Serie A) takımlarından 'nın orta saha oyuncusu Alessandro Florenzi, 4 ay sahalardan uzak kalacak.

    Kulüpten yapılan açıklamada, dün akşam oynanan ve 'nın Sassuolo'yu 3-1 mağlup ettiği maçın 2. yarısında sakatlanan Florenzi'nin, sol diz ön çapraz bağlarının yırtıldığı ve sahalardan 4 ay uzak kalacağı belirtildi.

    Serie A'da lider 'un 2 puan gerisinde bulunan Roma'da, 13 resmi maça çıkıp 1 gol ve 4 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki futbolcunun, tedavisine başlandığı ifade edildi.

    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    4 ay yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.