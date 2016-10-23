 Seri A'da 8 gollük maç! – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    'da 8 gollük maç!

    Seri A'da 8 gollük maç!

    Serie A'nın 9. haftasında 8 gol atılan maçta 'yi 5-3 yendi.

    Karşılaşmada Mor Menekşelerin gollerini Nikola Kalinic (3) ve Bernardeschi (2) kaydetti. 'nin golleri ise Di Gennaro, Capuano ve Borriello kaydetti.

    Mücadelede ayrıca 'ın efsanelerinden George Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'de 76. dakikada formasıyla Serie A'da ilk kez forma giydi.

    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:56
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