Seri A'da 8 gollük maç!
Serie A'nın 9. haftasında Fiorentina 8 gol atılan maçta Cagliari'yi 5-3 yendi.
Karşılaşmada Mor Menekşelerin gollerini Nikola Kalinic (3) ve Bernardeschi (2) kaydetti. Cagliari'nin golleri ise Di Gennaro, Capuano ve Borriello kaydetti.
Mücadelede ayrıca Galatasaray'ın efsanelerinden George Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'de 76. dakikada Fiorentina formasıyla Serie A'da ilk kez forma giydi.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:56
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 9
Yorum
Deniz Hocam bu aciklamadan sonra vicdanin rahat ise yapilack bir sey yok . Hakemlerden yana en cok sansiznolan biri varsa Riza hocadir.
- Barcelona fatihi lige döndü!
Toplam 1
Yorum
sadri murat biricik son periyotta ygbs lehine verdii sportmenlik dışı kararı sonrası ygbs li guard vesely nin üstüne yurudu.ygbs ye de faul calmalıydı.o pozisyon öncesi bogdanovic e yspılsn faulu vermedi ve msçın tansiyonu arttı.sn biricik emekli ol brak git...
- Alpay Özalan takımını sahadan çekti
Toplam 10
Yorum
Faruk Tff hakeme de ceza verin.,,Adamları 3 puanı gitti,Haklılar,,
Seri A'da 8 gollük maç! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.