Seri A'da 8 gollük maç!

Karşılaşmada Mor Menekşelerin gollerini Nikola Kalinic (3) ve Bernardeschi (2) kaydetti. Cagliari'nin golleri ise Di Gennaro, Capuano ve Borriello kaydetti.

Mücadelede ayrıca Galatasaray'ın efsanelerinden George Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'de 76. dakikada Fiorentina formasıyla Serie A'da ilk kez forma giydi.