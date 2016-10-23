Napoli, moral buldu
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Napoli, Serie A'nın 9. haftasında deplasmanda Crotone'yi 2-1 mağlup etti.
Crotone kentindeki Ezio Scida Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan konuk ekip Napoli, 17. dakikada Jose Callejon'un attığı golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın 31. dakikasında Napoli'nin golcüsü Manolo Gabbiadini, kendisine faul yapan rakibine tekme attığı için direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Nikola Maksimovic, 33. dakikada kaydettiği golle Napoli'yi iki farklı üstünlüğe taşırken, ilk yarı da konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın son dakikalarında Crotone, Aleandro Rosi'nin golüyle puan için umutlansa da Napoli, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 yenilen Napoli, ligde iki maç aradan sonra kazandı ve moral buldu.
Bu sonuçla Napoli, puanını 17'ye çıkardı ve lider Juventus'un 4 puan gerisinde 3. sırada yer aldı. Crotone ise bir puanla ligde son sırada bulunuyor.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 19:03
- Nevriye Yılmaz, basketbolu bıraktı
Toplam 1
Yorum
Davut teşekkürler abla seni bu spor sevgi ve saygıyla anacak. başarılı olduğumuz bir vekleybol birde basketbol var oda bayanlar olarak helal olsun uzun ömürler.
- Teknik heyet ve yönetime destek
Toplam 7
Yorum
isyankar 905 Ya arkadaş bizi yendiniz tebrik ederiz de sevinme olayını çok abarttınız ya. Gören cl kupası kazandınız sanacak. Adam evde sevinirken kızını tabancayla vurmuş bu kadar da olmayın...
- Konya'da Aziz Yıldırım'a protesto
Toplam 1
Yorum
O.o :D bunlarda parayla tutulmuştur Aziz sıkıntı yok... Ben istemediğim sürece kimse gönderemez demeye devam et.
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