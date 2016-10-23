Napoli, moral buldu

Crotone kentindeki Ezio Scida Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan konuk ekip Napoli, 17. dakikada Jose Callejon'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 31. dakikasında Napoli'nin golcüsü Manolo Gabbiadini, kendisine faul yapan rakibine tekme attığı için direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Nikola Maksimovic, 33. dakikada kaydettiği golle Napoli'yi iki farklı üstünlüğe taşırken, ilk yarı da konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın son dakikalarında Crotone, Aleandro Rosi'nin golüyle puan için umutlansa da Napoli, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 yenilen Napoli, ligde iki maç aradan sonra kazandı ve moral buldu.

Bu sonuçla Napoli, puanını 17'ye çıkardı ve lider Juventus'un 4 puan gerisinde 3. sırada yer aldı. Crotone ise bir puanla ligde son sırada bulunuyor.