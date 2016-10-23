Juventus'un peşini bırakmadı!
Serie A'da lider Juventus'un puan kaybettiği haftada Roma fırsat tepmedi. Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği Palermo'yu dört golle geçti.
Çizme'de 9. hafta mücadelesinde Roma, Palermo'yu 4-1 mağlup etti. Spaletti'nin öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Salah , 51. dakikada Paredes, 68. dakikada Dzeko ve 82. dakikada Stephan El Shaarawy kaydetti. Konuk takımın tek golü 80. dakikada Robin Quaison'dan geldi.
Peşpeşe 3. galibiyetini alan Roma 19 puanla haftayı 2. sırada tamamladı. Palermo ise 6 puanda kaldı.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:53
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 9
Yorum
Deniz Hocam bu aciklamadan sonra vicdanin rahat ise yapilack bir sey yok . Hakemlerden yana en cok sansiznolan biri varsa Riza hocadir.
- Barcelona fatihi lige döndü!
Toplam 1
Yorum
sadri murat biricik son periyotta ygbs lehine verdii sportmenlik dışı kararı sonrası ygbs li guard vesely nin üstüne yurudu.ygbs ye de faul calmalıydı.o pozisyon öncesi bogdanovic e yspılsn faulu vermedi ve msçın tansiyonu arttı.sn biricik emekli ol brak git...
- Alpay Özalan takımını sahadan çekti
Toplam 10
Yorum
Faruk Tff hakeme de ceza verin.,,Adamları 3 puanı gitti,Haklılar,,
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