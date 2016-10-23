 Juventus'un peşini bırakmadı! – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    'un peşini bırakmadı!

    Juventus'un peşini bırakmadı!

    Serie A'da lider 'un puan kaybettiği haftada fırsat tepmedi. Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği 'yu dört golle geçti.

    Çizme'de 9. hafta mücadelesinde , 'yu 4-1 mağlup etti. Spaletti'nin öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Salah , 51. dakikada Paredes, 68. dakikada Dzeko ve 82. dakikada Stephan El Shaarawy kaydetti. Konuk takımın tek golü 80. dakikada Robin Quaison'dan geldi.

    Peşpeşe 3. galibiyetini alan Roma 19 puanla haftayı 2. sırada tamamladı. Palermo ise 6 puanda kaldı.

    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:53
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