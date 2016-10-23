İtalyan derbisi Milan'ın

Serie A'da haftanın maçında lider Juventus ile Milan kozlarını paylaştı. Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Nicola Rizzoli yönetti.

Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği maçın 65. dakikasında Milan, Manuel Locatelli ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın sonuna kadar üstünlüğü koruyan kırmızı-siyahlılar, Juventus'a bu sezonki ikinci yenilgisini yaşattı.

Bu sonuçla altıncı galibiyetini alan Milan puanını 19 yaptı ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Juventus ise 21 puanda kaldı.

Öte yandan haftanın açılış maçı ise bir başka önemli derbi mücadelesine sahne oldu. Cenova kentinin iki köklü takımı Sampdoria ve Genoa, Luigi Ferraris Stadı'nda karşılaştı.

Müsabakanın 12. dakikasında ev sahibi Sampdoria, Luis Muriel ile 1-0 öne geçerken, Genova'dan Luca Rigoni 24. dakikada kaydettiği golle skoru 1-1 yaptı. İkinci devrede Sampdoria, 47. dakikada Armando Izzo'nun kendi kalesine attığı golle tekrar üstünlüğü ele geçirdi: 2-1. Maçın sonuna kadar üstünlüğünü koruyan Sampdoria, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Sampdoria, puanını 11'ye yükseltti, Genoa ise 12 puanda kaldı.