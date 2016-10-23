İtalyan derbisi Milan'ın
İtalya Birinci Futbol Ligi’ndeki (Serie A) 9. hafta mücadelesinde Milan, konuk ettiği lider Juventus'u 1-0 mağlup etti.
Serie A'da haftanın maçında lider Juventus ile Milan kozlarını paylaştı. Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Nicola Rizzoli yönetti.
Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği maçın 65. dakikasında Milan, Manuel Locatelli ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın sonuna kadar üstünlüğü koruyan kırmızı-siyahlılar, Juventus'a bu sezonki ikinci yenilgisini yaşattı.
Bu sonuçla altıncı galibiyetini alan Milan puanını 19 yaptı ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Juventus ise 21 puanda kaldı.
Öte yandan haftanın açılış maçı ise bir başka önemli derbi mücadelesine sahne oldu. Cenova kentinin iki köklü takımı Sampdoria ve Genoa, Luigi Ferraris Stadı'nda karşılaştı.
Müsabakanın 12. dakikasında ev sahibi Sampdoria, Luis Muriel ile 1-0 öne geçerken, Genova'dan Luca Rigoni 24. dakikada kaydettiği golle skoru 1-1 yaptı. İkinci devrede Sampdoria, 47. dakikada Armando Izzo'nun kendi kalesine attığı golle tekrar üstünlüğü ele geçirdi: 2-1. Maçın sonuna kadar üstünlüğünü koruyan Sampdoria, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle Sampdoria, puanını 11'ye yükseltti, Genoa ise 12 puanda kaldı.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:00
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 23
Yorum
VESALIUS geçen yıl İSTANBULDA 9 kişi kaldık beraberliği yakaladınız. 7 kişi kaldık öne geçtiniz :D 11 e 11 olunca olmuyormu bebeğim. İlla arkanızda hakem desteği mi lazım. Onu bunu bilmemde TS kümeye diyen 40 bin kişi maç sonunda....
- ''90 dakika tek kale oynadık''
Toplam 5
Yorum
BEYAZ tek kale oynamis, topu topu 2 tane pozisyonunuz var 90 dakikada, trabzon izin verdi o kadar, cunku defans yapan takimlara karsi acizsiniz:)
- Riekerink çıldırdı
Toplam 12
Yorum
kerem kaya ersun hocayı tirübüne gönderen zihniyet gs niz hocası daha fazlasını yaptı uyarı bile ypmadınız nerde sizin adaletiniz
İtalyan derbisi Milan'ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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