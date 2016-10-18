Icardi özür diledi
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'in Arjantinli kaptanı Mauro Icardi, otobiyografi kitabında Interli taraftarların tepkisini çeken sözleri nedeniyle özür diledi ve söz konusu sayfaları kitaptan çıkaracağını açıkladı.
İtalyan devini dünden beri sarsan; takım kaptanı Icardi ile taraftarlar arasında yaşanan gerginliği düşürmek için devreye giren kulüp yönetimi, istediği sonucu aldı.
Inter Kulübünden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde yönetimin, futbolcu ve menajerleriyle bir görüşme yaptığı ve görüşme sonrasında Arjantinli oyuncunun takım kaptanlığına devam edeceği ancak bir ceza alacağı bildirildi.
Kulüp açıklamasının ardından akşam saatlerinde de Icardi'nin özrü geldi. Henüz 23 yaşında olan ve yakın zaman da Inter ile sözleşmesini 2021'e kadar uzatan genç golcü, büyük tepki çeken otobiyografisinde geçen yılki Sassuolo maçı sonrası söylediği "Arjantin'den 100 kiralık katil getirteceğim, sonra görecekler" sözleri için özür diledi.
Icardi, yaptığı açıklamada, bir aile içerisinde her daim zor anların olabileceğini belirterek, "Mavi-siyahlı forma altındaki kariyerimin en üzüntülü iki gününü yaşadım. Kulübümüz ve taraftarlarımızdan özür diliyorum. Her şey, benim kitabımdaki bir sayfadan doğdu. Bir sayfa ki, bir çok yerinde bazı Interli taraftarları üzen ve onlar için uygunsuz olan ifadeler vardı. Bu birçok kişiyi rahatsız etti ama şimdi ileriye bakılmalı. Bu nedenle özür diliyorum ve taraftarları gücendiren bu sayfaların artık kitapta olmayacağını belirtmek istiyorum. Kulüp yetkilileriyle konuştum ve bu kötü parantezi kapattık. Hep birlikte tek bir amacımız var o da Inter'in iyiliği." ifadelerini kullandı.
Kamuoyuna yansıyan Icardi'nin kitabındaki sözlerin ardından İnter, dün San Siro Stadı'nda Cagliari'ye 2-1 yenilmiş ve Arjantinli golcü bir de penaltı kaçırmıştı. Taraftarlar, kitaptaki sözleri nedeniyle futbolcuya tepki göstermişti.
Interliler, maçta açtıkları pankartlarda, "Adam değilsin, kaptan değilsin. Sadece bir ödleksin" ifadelerine yer vermişti. Bazı taraftarlar da Icardi'nin evinin önüne "Biz buradayız, senin Arjantinli arkadaşların nerede?" yazılı pankart asmışlardı.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 00:39
- Fenerbahçe 'deja vu' yaşamak istemiyor
Toplam 15
Yorum
dogrucudavut tek dogru transfer lens. 2 tane daha onun gibi transfer olsa fb her kulvarda zorlar bu hocayla ama atif neustadter falan cacik olmaz
- Atiker Konyaspor'a Azeri hakem
Toplam 1
Yorum
layn azeri hakem lol
- Fenerbahçe'de kötü gidişat devam ediyor
Toplam 17
Yorum
HAKAN Aynen öyle Aziz yıldırım artık zarar veriyo bu kulube ama farkında değilmiş gibi hareket edip konuyu başka tarafa çekmesini biliyo ama artık yeter olmuyo işte seninle artık bırak git madem Fenerbahçeyi seviyosun gerçekten görelim bakalım gerçek sevgiyi. Advokatın yerine YILMAZ VURALI getirseydin inan daha faydalı ve beraber olurdu. Yazık yazık Fenerbahçeyi şu hale getirenlere, ama şunu sakın unutmayın bu büyük taraftar sizden öyle bir hesap sorarki, altından kalkamaz rezil olursunuz ezilirsiniz, ama Şanlı Fenerbahçem herşeye rağmen dimdik ayakta durur.
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