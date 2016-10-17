Icardi'ye tepkiler artıyor
Inter taraftar grubu Curva Nord'un kaptan Mauro Icardi'ye tepkisi artarak sürüyor.
Taraftarlar ikiye bölündü
23 yaşındaki oyuncu Cagliari maçı öncesinde sosyal medya hesabından kitapta kullandığı dilin abartılı olduğunu ifade eden bir özür metni yayınlamış ancak Curva Nord tarafından kabul görmemişti. Cagliari maçında bir de penaltı kaçıran Icardi için taraftarların ikiye bölündüğü görüldü. San Siro'da oynanan maç öncesi kadrolar okunurken kaptan Icardi anonsunda bir kısım taraftar yuhalarken, bir kısım da alkışta bulundu.
Curva Nord taraftar grubu Arjantinli yıldız oyuncunun kitapta anlattığı gerilimin de yanlış bir şekilde aktarıldığını ifade ederken, Icardi'nin kaptanlığının geri alınmasını istedi.
Inter Başkan Yardımcısı Javier Zanetti de maç öncesi yaptığı açıklamada, "Kimsenin Inter gibi büyük bir camianın imajını zedelemeye hakkı yoktur. Mutlaka bir takım önlemler alacağız. Icardi'nin kaptanlığı için ise bakacağız. Taraftarlarımıza saygı için her şeyi yapacağız çünkü onlar bizim en önemli değer" demişti.
Takımdan ayrılacak iddiaları
Inter Kulübü yönetiminin, Icardi konusunda bugün bir toplantı yapması bekleniyor. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Arjantinli oyuncunun kaptanlığının geri alınması ihtimali oldukça yüksek. Icardi'nin devre arasında takımdan ayrılma ihtimali de yansıyan haberler arasında. Sezon başında Real Madrid, Atletico Madrid ve Napoli'nin kadrosuna katmak istediği Icardi'yi, Inter sözleşme yenileyerek kadrosunda tutmayı başarmıştı.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:38
- ''Açık ara yaparız''
Toplam 9
Yorum
Şampiyonlar liginde çeyrek final oynatanlara sattırmadılar, avrupadan men alanlara mı sattıracaklar oraları?Ünal Aysal'dan iyi misiniz? izin çıkmazsa siz de mi bıracaksınız?
- Bir Mandela gerek
Toplam 18
Yorum
isminiz Super konusmus hakli Adam
- Manchester United hazırlıkları başladı
Toplam 2
Yorum
AXU Rekor fark olur ama Aziz ve saz arkadaşları saçma sapan yorumlarla gündemi değiştirmeye devam ederler.
Icardi'ye tepkiler artıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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