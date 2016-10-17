Icardi'nin başı dertte

Arjantinli golcü Icardi, 2015 yılındaki Sassuolo'ya 3-1 kaybettikleri maçın ardından kendisine tepki gösteren taraftar grubuna yönelik soyunma odasında söylediği "Arjantin'den 100 kiralık katil getirteceğim, sonra görecekler. " sözlerine yazdığı kitapta yer verdi.

Bunun üzerine Inter'in en kalabalık taraftar grubu "Curva Nord" bir bildiri yayımlayarak, 23 yaşındaki Icardi'nin kaptanlığı bırakması gerektiği, kitapta yazılan her şeyin yalan ve saçmalık olduğu kaydedildi.

Serie A'da bugün oynadıkları Cagliari maçından önce Icardi, Instagram hesabından "Sevgili "Curva Nord" çok şaşkın ve üzgünüm, sadece yazdığım bölümün atmosferini yansıtmak istemiştim. Kitapta çok abartılı şeylere yer verdim. Hiç kimseyi kırmak istemedim. Inter kaptanlığı benim çocukluk hayalimdi. Inter'i çok seviyorum ve umarım sizlerin benim için ne kadar önemli olduğunuzu anlıyorsunuzdur." ifadelerini kullandı.

Bu mesaja rağmen San Siro Stadı'nda oynanan maçta "Curva Nord", Arjantinli futbolcuya büyük tepki gösterdi. Icardi'yi hedef alan taraftarlar, "Adam değilsin, kaptan değilsin. Sadece bir ödleksin." pankartı açtı.

Icardi'nin yazdıklarıyla ilgili, Inter'in başkan yardımcısı ve eski kaptanı Javier Zanetti, "Hiçbir futbolcumuzun böyle bir davranışını kabul edemeyiz." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, 40 kadar Inter taraftarının Icardi'nin evinin önüne, "biz buradayız, senin Arjantinli arkadaşların nerede?" yazılı pankart astıkları görüldü.

Tüm yaşananların üstüne, Inter'in lig maçında konuk ettiği Cagliari karşısında Icardi, 26. dakikada penaltı kaçırdı ve ev sahibi ekip 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından Inter Teknik Direktörü Franck De Boer ise yaptığı açıklamada, Icardi'nin başka bir gün olsa golü atacağını ve geri kalan mevzularla ilgili konuşmak istemediğini belirtti.

Barcelona alt yapısında yetişen ve 2011'de Sampdoria'ya, 2 sene sonra da Inter'e katılan 23 yaşındaki futbolcu, bu formayla 115 maçta 58 gole imza attı. Bu sezona ise formda başlayan Icardi, 8 lig maçında 6 kez rakip fileleri havalandırdı.