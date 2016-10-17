Icardi özür diledi

İtalyan devini dünden beri sarsan; takım kaptanı Icardi ile taraftarlar arasında yaşanan gerginliği düşürmek için devreye giren kulüp yönetimi, istediği sonucu aldı.

Inter Kulübünden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde yönetimin, futbolcu ve menajerleriyle bir görüşme yaptığı ve görüşme sonrasında Arjantinli oyuncunun takım kaptanlığına devam edeceği ancak bir ceza alacağı bildirildi.

Kulüp açıklamasının ardından akşam saatlerinde de Icardi'nin özrü geldi. Henüz 23 yaşında olan ve yakın zaman da Inter ile sözleşmesini 2021'e kadar uzatan genç golcü, büyük tepki çeken otobiyografisinde geçen yılki Sassuolo maçı sonrası söylediği "Arjantin'den 100 kiralık katil getirteceğim, sonra görecekler" sözleri için özür diledi.





Icardi, yaptığı açıklamada, bir aile içerisinde her daim zor anların olabileceğini belirterek, "Mavi-siyahlı forma altındaki kariyerimin en üzüntülü iki gününü yaşadım. Kulübümüz ve taraftarlarımızdan özür diliyorum. Her şey, benim kitabımdaki bir sayfadan doğdu. Bir sayfa ki, bir çok yerinde bazı Interli taraftarları üzen ve onlar için uygunsuz olan ifadeler vardı. Bu birçok kişiyi rahatsız etti ama şimdi ileriye bakılmalı. Bu nedenle özür diliyorum ve taraftarları gücendiren bu sayfaların artık kitapta olmayacağını belirtmek istiyorum. Kulüp yetkilileriyle konuştum ve bu kötü parantezi kapattık. Hep birlikte tek bir amacımız var o da Inter'in iyiliği." ifadelerini kullandı.

Kamuoyuna yansıyan Icardi'nin kitabındaki sözlerin ardından İnter, dün San Siro Stadı'nda Cagliari'ye 2-1 yenilmiş ve Arjantinli golcü bir de penaltı kaçırmıştı. Taraftarlar, kitaptaki sözleri nedeniyle futbolcuya tepki göstermişti.

Interliler, maçta açtıkları pankartlarda, "Adam değilsin, kaptan değilsin. Sadece bir ödleksin" ifadelerine yer vermişti. Bazı taraftarlar da Icardi'nin evinin önüne "Biz buradayız, senin Arjantinli arkadaşların nerede?" yazılı pankart asmışlardı.