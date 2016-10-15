 Napoli'ye Roma çelmesi – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'ye çelmesi

    Napoli'ye Roma çelmesi

    'ın rakibi , Serie A'da haftanın dev maçında 'ya 3-1 mağlup oldu. Roma'nın Bosnalı yıldızı Edin Dzeko'yu durduramayan mavi beyazlılar, 17 ay sonra sahadında yıkıldı.

    Edin Dzeko'nun 43. ile 54. dakikalarda attığı gollerle iki farklı geriye düşen 'ye Koulibaly'nin 58. dakikada attığı golle umutlandı. Beraberlik için bastıran , 85. dakikada Salah'ın golüyle yıkıldı.

    Bu sezon 2. yenilgisini alan Napoli 14 puanda kaldı. ise 16 puanla 2. sırada haftayı tamamladı.

    Bu arada hafta içinde Milik'in sakatlığıyla sarsılan Napoli'de kaptan Marek Hamsik sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Slovak yıldızın durumu henüz betlik kazanmadı. Temsilcimiz , Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında çarşamba akşamı Napoli'ye konuk olacak.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:07
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