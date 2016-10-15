Beşiktaş'ın rakibi Napoli, Serie A'da haftanın dev maçında Roma'ya 3-1 mağlup oldu. Roma'nın Bosnalı yıldızı Edin Dzeko'yu durduramayan mavi beyazlılar, 17 ay sonra sahadında yıkıldı.
Edin Dzeko'nun 43. ile 54. dakikalarda attığı gollerle iki farklı geriye düşen Napoli'ye Koulibaly'nin 58. dakikada attığı golle umutlandı. Beraberlik için bastıran Napoli, 85. dakikada Salah'ın golüyle yıkıldı.
Bu sezon 2. yenilgisini alan Napoli 14 puanda kaldı. Roma ise 16 puanla 2. sırada haftayı tamamladı.
Bu arada hafta içinde Milik'in sakatlığıyla sarsılan Napoli'de kaptan Marek Hamsik sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Slovak yıldızın durumu henüz betlik kazanmadı. Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında çarşamba akşamı Napoli'ye konuk olacak.
Bu sezon 2. yenilgisini alan Napoli 14 puanda kaldı. Roma ise 16 puanla 2. sırada haftayı tamamladı.
Bu arada hafta içinde Milik'in sakatlığıyla sarsılan Napoli'de kaptan Marek Hamsik sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Slovak yıldızın durumu henüz betlik kazanmadı. Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında çarşamba akşamı Napoli'ye konuk olacak.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Volkan kaybı
Toplam 2
Yorum
milli takımda milli takımda yüzdesi kaç volkan babacan ın ? ben söyliyim , 2 toptan birisi gol oluyor. son 15 sene ortalamaya bakacaksın 5-6 maça değil
- 38’lik Drogba’ya sürpriz talip
Toplam 2
Yorum
100 beşiktaş fenerbahçe çels
- Kayserispor - Beşiktaş (CANLI ANLATIM)
Toplam 6
Yorum
mehmet 49 kerim frei nıye kanatta oynatmıyo da necıp i oynatıyo
Napoli'ye Roma çelmesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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