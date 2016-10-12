Buffon'a "Altın Ayak" ödülü

Juventus Kulübünden yapılan açıklamada, Monte Carlo şehrinde düzenlenen gala gecesinde 38 yaşındaki Buffon'a ödülünün Monaco Prensi 2. Albert tarafından takdim edildiği bildirildi.

İtalyan file bekçisi, vatandaşı Andrea Pirlo'nun yanı sıra Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Edinson Cavani, Frank Lampard, Iker Casillas, Kaka, Thiago Silva ve Wayne Rooney'in de aralarında bulunduğu 9 adayı geride bıraktı.

Buffon, 2003'ten bu yana 28 yaş ve üstü aktif futbolculara verilen ödülü kazanan ilk kaleci olarak kayıtlara geçti.





Tecrübeli oyuncu, Roberto Baggio (2003), Alessandro Del Piero (2007) ve Francesco Totti'nin (2010) ardından bu ödülü kazanan 4. İtalyan futbolcu olmayı başardı.

Kariyerine 1995'te İtalya'nın Parma takımında başlayan Buffon, 2001'de en fazla bonservis bedeli ödenen kaleci unvanıyla Juventus'la sözleşme imzaladı. Tecrübeli kaleci, 21 yıllık futbol hayatı boyunca 9 Serie A, 3 İtalya Kupası ve bir kez de UEFA Kupası şampiyonlukları yaşadı.

İtalya Milli Takımı'nda da 1997'den bu yana görev yapan Buffon, "Gök Mavililer"le 2006 FIFA Dünya Kupası'nı elde etti.

Öte yandan, "Altın Ayak" ödülünü geçen sene Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da forma giyen Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o kazanmıştı.