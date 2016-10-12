Buffon'a "Altın Ayak" ödülü
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un kalecisi Gianluigi Buffon, Monaco Prensliği tarafından her yıl verilen "Altın Ayak" (Golden Foot) ödülünün sahibi oldu.
İtalyan file bekçisi, vatandaşı Andrea Pirlo'nun yanı sıra Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Edinson Cavani, Frank Lampard, Iker Casillas, Kaka, Thiago Silva ve Wayne Rooney'in de aralarında bulunduğu 9 adayı geride bıraktı.
Buffon, 2003'ten bu yana 28 yaş ve üstü aktif futbolculara verilen ödülü kazanan ilk kaleci olarak kayıtlara geçti.
Tecrübeli oyuncu, Roberto Baggio (2003), Alessandro Del Piero (2007) ve Francesco Totti'nin (2010) ardından bu ödülü kazanan 4. İtalyan futbolcu olmayı başardı.
Kariyerine 1995'te İtalya'nın Parma takımında başlayan Buffon, 2001'de en fazla bonservis bedeli ödenen kaleci unvanıyla Juventus'la sözleşme imzaladı. Tecrübeli kaleci, 21 yıllık futbol hayatı boyunca 9 Serie A, 3 İtalya Kupası ve bir kez de UEFA Kupası şampiyonlukları yaşadı.
İtalya Milli Takımı'nda da 1997'den bu yana görev yapan Buffon, "Gök Mavililer"le 2006 FIFA Dünya Kupası'nı elde etti.
Öte yandan, "Altın Ayak" ödülünü geçen sene Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da forma giyen Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o kazanmıştı.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:55
- Artık ailem ikinci planda
Toplam 1
Yorum
TS Sorumluluk al, ama ailen ikinci planda olmasin. Aileden daha önemli bir sey yoktur, kardesim. Cok yanlis konustun, Onur bey.
- İzin verin oynasın
Toplam 4
Yorum
pathfinder07 Kerim 5 maç 90 dk olcay yerine oynasın, o zaman görelim. 15 dk 15 dk nereye kadar. Aras hiç yok. sol kanatta adriona, caner olmuyor. olcayın yerine kerim oynamalı bence.
- Caner ile Cenk arasında gerilim
Toplam 35
Yorum
EnBüyükBeşiktaşlı Caner ve Quaresma'nın kendine çeki düzen vermesi gerekiyor ikiside çok agresif yönetimin devreye girmesi gerekiyor
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