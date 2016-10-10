Hedef Devler Ligi
Sezon başında Sporting'den İnter'e 40 milyon euro'ya transfer olan Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Caner Erkin'in takım arkadaşı Joao Mario, İtalya basınına iddialı açıklamalar yaptı. Kulübün zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan 23 yaşındaki orta saha, "Takım olarak hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmek ve bunun için savaşacağız" diye konuştu. Mario mavi-siyahlılar'da bu sezon 5 maçta görev aldı.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
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