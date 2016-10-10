 Hedef Devler Ligi – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Hedef Devler Ligi

    Hedef Devler Ligi
    Sezon başında Sporting'den İnter'e 40 milyon euro'ya transfer olan 'ta kiralık olarak oynayan Caner Erkin'in takım arkadaşı Joao Mario, İtalya basınına iddialı açıklamalar yaptı. Kulübün zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan 23 yaşındaki orta saha, "Takım olarak hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmek ve bunun için savaşacağız" diye konuştu. Mario mavi-siyahlılar'da bu sezon 5 maçta görev aldı.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:25
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