 Mauro İcardi nikah tazeledi – Fotomaç – 09 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Mauro İcardi nikah tazeledi

    Mauro İcardi nikah tazeledi
    İtalya Birinci Ligi (Serie A) takımlarından , Arjantinli forvet oyuncusu Mauro İcardi ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Milano internet sitesinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki İcardi'nin sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mauro İcardi nikah tazeledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.