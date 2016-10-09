 Francesco Totti hoca olacak – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Francesco Totti hoca olacak

    Francesco Totti hoca olacak
    İtalya Birinci Ligi (Serie A) takımlarından AS 'nın 40 yaşındaki efsanevi kaptanı Francesco Totti, bu sezon sonunda futbolculuk kariyerinin bitmesinin ardından teknik direktörlük yapabileceğini söyledi. Totti bu konuda eğitim alacağını da sözlerine ekledi.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:24
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