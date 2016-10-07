Icardi'nin sözleşmesi uzatıldı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Arjantinli forvet oyuncusu Mauro Icardi ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Milano Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Icardi'nin sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.
İtalyan basınında yer alan haberlerde, Mauro Icardi'nin bonuslarla yıllık 5,5 milyon avro kazanacağı iddia edildi. Bu rakam Arjantinli futbolcuyu, Juventus'ta forma giyen Gonzalo Higuain ile Roma'da oynayan Daniele De Rossi'nin ardından Serie A'da yıllık kazancı en fazla olan 3. isim konumuna taşıyacak.
Icardi, yeni sözleşmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu imza benim için çok önemli. Inter'in kaptanı olmak büyük onur. Buradan ayrılmayı hiç düşünmedim." ifadelerini kullandı.
Inter'in 2013'te Sampdoria'dan kadrosuna kattığı Mauro Icardi, mavi-siyahlı formayla çıktığı 114 maçta 58 gol kaydetti.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 19:00
- Ozan’dan üçüncü gol
Toplam 3
Yorum
fb ben de fenerliyim ama milli takımda fb gs muhabbeti yapılmaz hepsi bizim oyuncularımız. ozan da cenk de tolga da .
- Tolga Melo’yu sildi
Toplam 4
Yorum
MERT Şut çalışmalı, kafa vuruşu çalışmalı. Ayrıca tüm pasları kendi çevresinde ve hücuma sırtını dönerek ayak içi ile alma olayını bırakmalı.
- Kadroya neşter vuruluyor
Toplam 1
Yorum
Cordiplomat Mehmet Ekiciye niye fatura kesiliyor.Yanında oynayan diğer oyuncular çokmu iyi.Mehmeti aktif hale getirecek hocadır.Yanında kantta ve önünde oynayanların pasif olamsı onuda aynı duruma getiriyor.
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