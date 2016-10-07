 Icardi'nin sözleşmesi uzatıldı – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    Icardi'nin sözleşmesi uzatıldı

    Icardi'nin sözleşmesi uzatıldı

    İtalya Birinci Ligi (Serie A) takımlarından , Arjantinli forvet oyuncusu Mauro Icardi ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

    Milano Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Icardi'nin sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

    İtalyan basınında yer alan haberlerde, Mauro Icardi'nin bonuslarla yıllık 5,5 milyon avro kazanacağı iddia edildi. Bu rakam Arjantinli futbolcuyu, 'ta forma giyen Gonzalo Higuain ile 'da oynayan Daniele De Rossi'nin ardından Serie A'da yıllık kazancı en fazla olan 3. isim konumuna taşıyacak.

    Icardi, yeni sözleşmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu imza benim için çok önemli. 'in kaptanı olmak büyük onur. Buradan ayrılmayı hiç düşünmedim." ifadelerini kullandı.

    Inter'in 2013'te 'dan kadrosuna kattığı Mauro Icardi, mavi-siyahlı formayla çıktığı 114 maçta 58 gol kaydetti.

    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 19:00
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