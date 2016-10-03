Zorlu düelloyu Roma kazandı

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve hakem Luca Banti'nin yönettiği maçta son dönemde istikrarsız gidişat çizen iki takım karşılaştı.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi takım olurken, Roma henüz 5. dakikada Boşnak golcü Edin Dzeko ile 1-0 öne geçti. İlk yarı başkent takımının üstünlüğüyle geçilirken, konuk Inter, skora eşitliği getiren golü Ever Banega ile 72.dakikada buldu. Roma'dan bu gole yanıt gecikmedi ve 4 dakikada sonra Roma'nın Yunan defans oyuncusu Kostas Manolas takımına galibiyeti getiren golü attı.

Inter'i 2-1 yenerek moral toplayan Roma, 13 puanla lider Juventus'un 5 puan gerisinde 3. sıraya yerleşti. Inter ise bu yenilgiyle zirveden uzaklaştı ve 11 puanla 9. sıraya geriledi.

Ligde bu hafta, Empoli deplasmanından 3 puanla dönen Juventus, 18 puanla liderliğini sürdürdü. İkinci sıradaki Napoli, Atalanta'ya deplasmanda yenilince liderle arasındaki puan farkı da 4'e çıktı. Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Napoli, bu sezonki ilk yenilgisini Atalanta karşısında almış oldu.

Bu arada, haftanın en enteresan maçı ise Milan ile Sassuolo arasında oynandı. Karşılaşmanın hemen başında ev sahibi Milan, öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı ve ikinci yarının başlarında yediği gollerle 3-1 geriye düştü. Daha sonra toparlanan Milan, 8 dakika içinde biri penaltıdan olmak üzere peş peşe 3 gol bularak; 4-3 öne geçti ve gol düellosunu kazanan taraf oldu. Milan, bu zor zaferle 13 puanla 6. sıraya yerleşti.

7 haftası geride kalan ligde 6'şar gol atan Milanlı Carlos Bacca, Juventuslu Gonzalo Higuain ve Interli Mauro Icardi, gol krallığının yarışının zirvesinde yer aldı.

Serie A'nın 7.haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Pescara-Chievo Verona: 0-2

Udinese-Lazio: 0-3

Empoli-Juventus: 0-3

Atalanta-Napoli: 1-0

Bologna-Genoa: 0-1

Cagliari-Crotone: 2-1

Sampdoria-Palermo: 1-1

Milan-Sassuolo: 4-3

Torino-Fiorentina: 2-1

Roma-Inter: 2-1