Zorlu düelloyu Roma kazandı
İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) 7. haftanın önemli maçında Roma sahasında, Inter’i 2-1 yendi.
Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi takım olurken, Roma henüz 5. dakikada Boşnak golcü Edin Dzeko ile 1-0 öne geçti. İlk yarı başkent takımının üstünlüğüyle geçilirken, konuk Inter, skora eşitliği getiren golü Ever Banega ile 72.dakikada buldu. Roma'dan bu gole yanıt gecikmedi ve 4 dakikada sonra Roma'nın Yunan defans oyuncusu Kostas Manolas takımına galibiyeti getiren golü attı.
Inter'i 2-1 yenerek moral toplayan Roma, 13 puanla lider Juventus'un 5 puan gerisinde 3. sıraya yerleşti. Inter ise bu yenilgiyle zirveden uzaklaştı ve 11 puanla 9. sıraya geriledi.
Ligde bu hafta, Empoli deplasmanından 3 puanla dönen Juventus, 18 puanla liderliğini sürdürdü. İkinci sıradaki Napoli, Atalanta'ya deplasmanda yenilince liderle arasındaki puan farkı da 4'e çıktı. Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Napoli, bu sezonki ilk yenilgisini Atalanta karşısında almış oldu.
Bu arada, haftanın en enteresan maçı ise Milan ile Sassuolo arasında oynandı. Karşılaşmanın hemen başında ev sahibi Milan, öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı ve ikinci yarının başlarında yediği gollerle 3-1 geriye düştü. Daha sonra toparlanan Milan, 8 dakika içinde biri penaltıdan olmak üzere peş peşe 3 gol bularak; 4-3 öne geçti ve gol düellosunu kazanan taraf oldu. Milan, bu zor zaferle 13 puanla 6. sıraya yerleşti.
7 haftası geride kalan ligde 6'şar gol atan Milanlı Carlos Bacca, Juventuslu Gonzalo Higuain ve Interli Mauro Icardi, gol krallığının yarışının zirvesinde yer aldı.
Serie A'nın 7.haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Pescara-Chievo Verona: 0-2
Udinese-Lazio: 0-3
Empoli-Juventus: 0-3
Atalanta-Napoli: 1-0
Bologna-Genoa: 0-1
Cagliari-Crotone: 2-1
Sampdoria-Palermo: 1-1
Milan-Sassuolo: 4-3
Torino-Fiorentina: 2-1
Roma-Inter: 2-1
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 09:46
- "Hakeme penaltıyı yedirdi"
Toplam 6
Yorum
umut emek hırsılıgı bir penaltıydı. yaptıran oyuncu bu durumdan utanmamıştır tabiki, utanacak olsa yapmazdı.Hakemin o aldatmayı yemesi normal.
- Onur da inişte
Toplam 2
Yorum
lazrail kesinlikle haklısın kardeşim bence yedek de bırakılmasın derhal ederi varsa satılsın çok kötü kalecilik yapıyor mahvetti bizi
- Dualarımız Song’la
Toplam 4
Yorum
cimbom budur galatasaray takımı rigorbert song'un tedavisi ile bizzat ilgilenmelidir. rigobert song galatasarayın efsane yıldızlarındandır. biz hiç bir oyuncumuzu zor zamanlarında terketmeyeceğiz.
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