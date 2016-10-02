 Juve farka gitti – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Juve farka gitti

    Juve farka gitti

    İtalya serie A mücadelesinde Empoli'ye konuk olan sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

    Carlo Castellani Stadı'nda oynanan ve saat 13.30'da başlayan karşılaşmada siyah beyazlı ekibe 3 puanı getiren golleri 65. dakikada Paulo Dybala, 67. ve 70 dakikalarda da Gonzalo Higuain kaydetti.

    Bu sonucun ardından Serie A'nın zirvesinde yer alan 18 puana yükselirken 18. sıradaki Empoli 4 puanda kaldı.

    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 15:36
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