Juve farka gitti
İtalya serie A mücadelesinde Empoli'ye konuk olan Juventus sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Carlo Castellani Stadı'nda oynanan ve saat 13.30'da başlayan karşılaşmada siyah beyazlı ekibe 3 puanı getiren golleri 65. dakikada Paulo Dybala, 67. ve 70 dakikalarda da Gonzalo Higuain kaydetti.
Bu sonucun ardından Serie A'nın zirvesinde yer alan Juventus 18 puana yükselirken 18. sıradaki Empoli 4 puanda kaldı.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 15:36
- İspanya yolcusu
Toplam 9
Yorum
Ahmet KATİPOĞLU Semihi satmak .. Kulübün altına bomba koymakla eşdeğer...
- Trabzonspor'da kabus sürüyor
Toplam 1
Yorum
eroğlu Hucum bölgesinde yardımlaşma yok. Herkes kendine oynuyor. Defans evlere şenlik. Orta saha yok. Ya arkadaş bilmiyorsanız oturup bir Basket maçı seyredin. Orada adam adama savunma diye birşey vardır. Tabii görüp anlayabilecek aklınız varsa. Top rakipdeyken herkes en yakınına pres yapacak. Topun o futbılcuda olması gerekmiyor. Topu kapıncada boş alana kaçacaksınız. Bu kadar basit.
- Kasımpaşa siftah yaptı
Toplam 1
Yorum
yorum farki her hakemhatası yapan takımı satsaydı futbol diye bişey kalmazdı.çok yanlış yaptılar. osmanlı-başakşehir-konyayla birlikte ligdeolmalıydılar
Juve farka gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.