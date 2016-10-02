Juve farka gitti

Carlo Castellani Stadı'nda oynanan ve saat 13.30'da başlayan karşılaşmada siyah beyazlı ekibe 3 puanı getiren golleri 65. dakikada Paulo Dybala, 67. ve 70 dakikalarda da Gonzalo Higuain kaydetti.

Bu sonucun ardından Serie A'nın zirvesinde yer alan Juventus 18 puana yükselirken 18. sıradaki Empoli 4 puanda kaldı.